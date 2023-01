Tudo o que você precisa saber antes de ver Willow: Behind the Magic, o documentário que mostra os bastidores da série

O especial já está disponível para ver online. Saiba mais detalhes!

A temporada 1 de Willow acabou há poucos dias, mas os fãs não precisam se sentir órfãos. É possível assistir à produção completa no Disney+ e para não ficar com saudades dos queridos personagens da série de aventura, uma opção é ver o documentário Willow: Behind the Magic.

O especial mostra os bastidores da produção de oito capítulos, baseada no filme original de 1988. Ambas as obras são protagonizadas por Warwick Davis.

A seguir, veja tudo que você precisa saber antes de ver o documentário.





Do que se trata Willow: Behind the Magic





O documentário convida os espectadores a esquecer tudo que sabem ou que julgam saber sobre Willow e conhecer a fundo o que há por trás das cenas da série de Lucasfilm.

Willow: Behind the Magic conta tanto com depoimentos das novas estrelas, como das lendas que voltaram à série. Além disso, também há declarações de seus criadores e produtores.





Onde ver online Willow: Behind the Magic





O documentário de 33 minutos de duração está disponível para ver online no Disney+. Não perca!