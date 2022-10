Tudo o que você precisa saber antes de ver Under Wraps: Uma Múmia no Halloween

Um grupo de três amigos revive uma múmia no porão de um vizinho. Entenda a história completa do filme que está no Disney+!

Uma múmia no porão da casa do vizinho ganha vida novamente e passa a ser amiga de um grupo de adolescentes. Esta e outras aventuras estão em Under Wraps: Uma Múmia no Halloween, produção na qual a trama se desenvolve antes mesmo da noite do Dia das Bruxas.

Veja os detalhes deste longa disponível no Disney+, que é uma boa dica para o fim de semana.





Under Wraps: Uma Múmia no Halloween é uma versão de uma clássica comédia



Under Wraps é uma versão contemporânea de uma clássica comédia homônima de Halloween, feita em 1997. No Brasil, o filme passou a se chamar Um Amor de Múmia.





Under Wraps: do que se trata?

Os amigos Marshall, Gilbert e Amy, todos com 12 anos, acidentalmente revivem uma múmia que descobriram no porão de um vizinho. Eles a chamam, carinhosamente, de Harold e precisam se apressar para devolvê-la ao seu local de descanso antes da meia-noite de Halloween.

No caminho, as crianças fazem de tudo para escapar de um grupo de criminosos determinados a vender a múmia. Quando Harold é capturado, seus amigos se unem para lutar contra os vilões e tentar resgatá-la.





Under Wraps: o elenco

O elenco deste filme de Halloween inclui Malachi Barton como Marshall; Christian J. Simon como Gilbert; Sophia Hammons como Amy e Melanie Brook como Buzzy.





Entre no clima do Halloween

Under Wraps: Uma Múmia no Halloween é somente um dos filmes que merecem ser vistos no Dia das Bruxas. Há produções ideias para entrar no espírito da data com outras criaturas fantásticas, como vampiros. Séries temáticas também estão no catálogo do Disney+.