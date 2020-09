Trailer de Wandavision é lançado na 72ª edição do Emmy® Awards

WandaVision, série da Marvel Studios feita exclusivamente para o Disney+, tem seu trailer divulgado

A nova série WandaVision da Marvel Studios, que estreará em breve no Disney+, acaba de apresentar seu primeiro trailer na transmissão do 72º Emmy® Awards. Estrelado por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, WandaVision será a primeira série da Marvel Studios a ir ao ar exclusivamente no Disney+. O serviço de streaming por assinatura da Walt Disney Company, Disney+, estará disponível no Brasil e em toda a América Latina em 17 de novembro.

WandaVision da Marvel Studios é uma série de comédia que combina o estilo das comédias clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), na qual Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visão (Paul Bettany) vivem uma vida suburbana ideal até começarem a suspeitar que nem tudo é o que parece. A nova série é dirigida por Matt Shakman e Jac Schaeffer é a roteirista principal.





