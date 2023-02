Trailer de Guardiões da Galáxia: Volume 3 é divulgado no Super Bowl 2023

A prévia da nova produção da Marvel Studios traz Chris Pratt, Zoë Saldaña e os demais Guardiões enfrentando um novo inimigo.



O show de Rihanna não foi a única emoção do 57º Super Bowl, ocorrido no dia 12 de fevereiro. Ao som de “Since You Been Gone”, da banda Rainbow, o trailer de Guardiões da Galáxia: Volume 3 também agitou os fãs das produções da Marvel Studios.

No vídeo, fica claro que não está nada fácil para o Senhor das Estrelas (Chris Pratt) superar o que aconteceu com Gamora (Zoë Saldaña) em Vingadores: Ultimato. No entanto, também não dá para curtir a dor de cotovelo.

Isso porque a equipe precisa enfrentar um inimigo poderoso, capaz de destruir a equipe inteira – e o universo!







Guardiões da Galáxia: Volume 3 | Marvel Studios | Trailer Oficial 2 Legendado





Quando Guardiões da Galáxia: Volume 3 estreia



Nesta nova produção da Marvel, os Guardiões ainda estão tentando reparar os danos causados por Thanos.

Para isso, eles estão determinados a fazer de Lugar Nenhum – espécie de estação interespacial que eles adquiriram do Colecionador (Benicio Del Toro) – um refúgio seguro para todos.

No entanto, o local sofre um ataque brutal de um inimigo até então desconhecido. É assim que Peter Quill (Pratt) reúne sua equipe para, mais uma vez, defender o universo e proteger seus companheiros em uma missão que, caso dê errado, levará ao fim dos Guardiões como se conhece.

Guardiões da Galáxia: Volume 3 estreia dia 4 de maio nos cinemas de todo o Brasil.

Além de Chris Pratt e Zoë Saldaña, o longa traz de volta Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebula, Pom Klementieff como Mantis, Vin Diesel como Groot e Bradley Cooper como Rocket.

Não perca mais essa emocionante estreia! Para ficar por dentro de todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite o Marvel Insider!