The Walt Disney Company e STARZ unem forças na América Latina

Serviços de streaming estão oferecendo pacote com acesso ao Star+, Disney+ e STARZPLAY.

A parte desta quinta-feira (23/06), duas empresas de entretenimento global com serviços de streaming, The Walt Disney Company e STARZ, estão oferecendo um pacote que fornece aos consumidores acesso ao Star+, Disney+ e STARZPLAY na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Peru.

Uma vez adquirida a assinatura, o usuário terá que baixar cada aplicativo em seu dispositivo compatível para desfrutar do conteúdo oferecido por cada plataforma.





O Star+ combina conteúdo esportivo ao vivo da ESPN e entretenimento geral com comédias animadas como " Os Simpsons ", " Futurama " e " Family Guy " , filmes como " FREE GUY: ASSUMINDO O CONTROLE", "KING'S MAN: A ORIGEM" e " THE VALET "; todas as séries favoritas dos fãs, como " This is Us", "The Walking Dead", "Grey's Anatomy" e " The Kardashians " ; e produções originais latino-americanas como " Não Foi Minha Culpa: México", "Los Protectores", "Terapia Alternativa", "O Galã: A TV Mudou, Ele Não”, “O Que Você Não Sabia Sobre o Humor Brasileiro ” e “ Bios. Vidas que marcaram a sua ” .





No Disney+ , os assinantes poderão desfrutar de estreias de filmes recentes, como RED – CRESCER É UMA FERA , da Disney e Pixar, ENCANTO da Walt Disney Animation Studios e DOUTOR ESTRANHO NO MULTIVERSO DA LOUCURA , da Marvel Studios; as séries mais aclamadas como The Mandalorian, O Livro de Boba Fett e Obi-Wan Kenobi de Star Wars, Os Eleitos , da National Geographic, Gavião Arqueiro, Cavaleiro da Lua e Ms. Marvel , da Marvel Studios, estreias exclusivas como a segunda temporada de High School Musical: O Musical: A Série; e produções originais latino-americanas como Entre Laços e Siempre Fui Yo .





STARZPLAY, o serviço de streaming internacional da STARZ, oferece uma linha exclusiva de programação premium, incluindo as séries originais em espanhol da STARZPLAY, como o drama aclamado pela crítica "Señorita 89", ambientado no glamour sombrio do México dos anos 80, estrelado por Ilse Salas e Bárbara López, e o thriller de ficção científica "El Refugio", estrelado por Alberto Guerra e Ana Claudia Talancón, que estreia hoje. Os assinantes da STARZPLAY também têm acesso exclusivo a séries originais de sucesso da STARZ, lideradas por superestrelas globais, no mesmo dia em que são lançadas nos EUA, incluindo o explosivo universo "Power", do produtor executivo Curtis "50 Cent" Jackson; a comédia sombria "Shining Vale", com Courteney Cox; e "Gaslit", a moderna adaptação sobre o escândalo Watergate nos Estados Unidos, estrelado pelos vencedores do Oscar® Julia Roberts e Sean Penn. Outros destaques incluem o drama de época "The Great", estrelado por Elle Fanning e Nicholas Hoult, além de uma biblioteca de filmes de grande sucesso com centenas de horas de exibição de entretenimento, incluindo franquias de filmes como CREPÚSCULO e JOGOS VORAZES.





Em caso de dúvidas sobre a oferta, entre em contato com o Help Desk: help.starplus.com ou help.disneyplus.com. Para dúvidas sobre o STARZPLAY especificamente, entre em contato com o HELP DESK STARZPLAY para Brasil: support.br@help.starz.com.





Sobre o Disney+

Disney+ é o serviço de streaming por assinatura que oferece filmes, séries e outros conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED), o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à Internet e oferece streaming sem anúncios para todos os públicos com uma ampla variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action e curtas originais filmes. Fornecendo acesso sem precedentes à incrível biblioteca de filmes e entretenimento de televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir a lançamentos de filmes exclusivos e mais recentes do The Walt Disney Studios. Acesse DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço e o Combo+, a oferta comercial permanente competitiva que disponibiliza as assinaturas Disney+ e Star+ para você. Estas duas plataformas independentes uma da outra estão agora disponíveis ao preço apelativo de uma que dá acesso à mais ampla oferta de streaming com entretenimento para todas as idades.





Sobre o Star+

O Star+ é um serviço geral de streaming de entretenimento e esportes lançado em 31 de agosto de 2021 na América Latina e complementar, mas independente do serviço Disney+ nesta região. O serviço é o lar da estreia exclusiva de séries e filmes de entretenimento geral dos estúdios de conteúdo da The Walt Disney Company, incluindo Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions e muito mais, bem como esportes ao vivo da ESPN serviço de streaming, a marca mais respeitada e reconhecida pelos fãs de esportes da região. De dramas a comédias (incluindo todas as temporadas de Os Simpsons) a thrillers para adultos, o Star+ também apresenta produções exclusivas de entretenimento em geral originais da Star, juntamente com uma coleção de produções regionais originais da América Latina. Acesse www.starplus.com para obter mais informações sobre o serviço e o Combo+, a oferta comercial permanente competitiva que disponibiliza as assinaturas Star+ e Disney+ para você. Estas duas plataformas independentes uma da outra estão agora disponíveis ao preço apelativo de uma que dá acesso à mais ampla oferta de streaming com entretenimento para todas as idades.





Sobre o STARZPLAY

A STARZ continua a aumentar sua presença global com sua expansão contínua da plataforma de streaming premium internacional STARZPLAY. A rápida expansão do STARZPLAY em mais de 63 países desde seu lançamento em maio de 2018 é impulsionada por sua capacidade de fornecer aos assinantes acesso ao “melhor SVOD global”. A oferta de conteúdo é composta por todo o catálogo de conteúdo premium STARZ, com os próximos STARZ Originals sendo exibidos exclusivamente no STARZPLAY no mesmo dia que nos EUA, séries premiadas exclusivas e aclamadas pela crítica e uma vasta biblioteca de filmes de sucesso de bilheteria. O STARZPLAY está disponível por meio de seu aplicativo direto ao consumidor em 13 países; em serviços globais de transmissão digital, distribuidores de vídeo multicanal, empresas de telecomunicações; e outras plataformas online e digitais em sua presença na Ásia, Canadá, Europa, América Latina e Sudeste Asiático.