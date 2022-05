The Quest – A Missão: saiba tudo sobre a nova série original do Disney+

Descubra tudo sobre a nova série imersiva original do Disney+ que mistura realidade, fantasia e aventura.



O Disney+ traz uma novidade original: The Quest – A Missão. A produção é uma série de competição imersiva e totalmente inovadora que leva oito adolescentes para o mundo fantástico e fictício de Everealm, um lugar onde eles precisam salvar um reino cumprindo uma antiga profecia.

Com estreia prevista para o dia 11 de maio, The Quest – A Missão, a série conta com a produção de equipes premiadas com Oscar® e Emmy® por seus trabalhos em filmes e séries.







The Quest – A Missão: mistura de realidade e fantasia





A ideia da série é unir reality show com ficção de fantasia. Os oito jovens são colocados dentro de um universo de clima medieval, na fictícia Everealm, em uma competição imersiva para instaurar o equilíbrio no local. Para isso, eles precisam cumprir vários desafios, com surpresas a cada canto dessa terra desconhecida.

Na história fantástica, Everealm era uma linda terra mágica que agora está ameaçada pela poderosa e maligna Feiticeira. A última esperança é convocar oito estranhos de um mundo distante, a quem eles chamam de Paladinos, para tentar cumprir uma antiga profecia e expulsar a Feiticeira para restabelecer o equilíbrio.







The Quest: A Missão | Trailer Oficial Legendado | Disney+



The Quest – A Missão: formato inovador





Em entrevista oficial, os produtores executivos contaram um pouco mais sobre as novidades que a série traz: “Estamos fazendo algo mágico que ninguém nunca fez antes neste nível. Trouxemos pessoas reais para um mundo completamente fantástico, concebido e construído por artistas incríveis em todas as áreas”, disseram Jane Fleming e Mark Ordesky, produtores executivos da Court Five.

“É uma jornada imersiva com heróis da vida real encarnados por esses oito adolescentes normais que se transformam diante de nossos olhos. É uma maneira muito nova e interessante de contar uma história”, afirmou a dupla.

Não percam os oito episódios dessa diferente aventura a partir do dia 11 de maio, exclusivamente no Disney+.