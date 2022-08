Terra Incógnita: quem é quem em Cabo Qwert

Conheça cada um dos personagens da série original do Disney+ e qual é o seu papel na cidade onde a história se passa.

Terra Incógnita é uma das estreias confirmadas entre as novidades que chegarão no Disney+ Day, a celebração global que acontecerá no dia 8 de setembro. A série original Disney+, que promete aventuras aterrorizantes, conta com personagens carismáticos e cativantes.

A trama segue Eric Dalaras (Pedro Maurizi), que vai para Cabo Qwert descobrir o que aconteceu com seus pais – desaparecidos desde que ele tinha oito anos de idade. De volta à cidade de sua infância, o jovem encontra o Terra Incógnita, um parque temático abandonado onde parecem estar as respostas que tanto procura.







Tierra Incógnita| Trailer | Disney+



Conheça os personagens de Terra Incógnita





Eric Dalaras

Eric (Pedro Maurizi) vive junto com seus avós e sua irmã mais nova, Uma (Mora Fisz), mas tudo muda quando novos rumores em Cabo Qwert, sua cidade de infância, começam a vir à tona. Determinado a descobrir a verdade, ele viaja até lá para descobrir o que aconteceu.





Uma Dalaras

Uma, irmã do protagonista, teve sua comunicação afetada quando seus pais desapareceram. Desde então, ela não consegue falar e isso a levou a se tornar uma pessoa solitária. Enquanto seu irmão está em Cape Qwert, ela passa seus dias sob os cuidados de seus avós.





A família Lumens: Carmen, Santiago e Aurora

Os Lumens são a família materna de Eric e Uma. Carmen (Carla Pandolfi), tia dos jovens, é uma arqueóloga que vive em Cape Qwert e trabalha lá como guia turística. Ela não tem medo de enfrentar nada quando se trata de manter seus sobrinhos seguros.

Santiago (Osmar Núñez) e Aurora (Silvia Kutika) são os avós de Eric e Uma. O casal é responsável pela guarda dos netos desde o desaparecimento dos pais. Dedicados e superprotetores, eles concentram todas as suas energias no cuidado e na educação dos irmãos.





Os pais desaparecidos: Julia e Roberto

Julia Lumens (Verónica Intile) e Roberto Dalaras (Ezequiel Rodríguez) é o casal que desapareceu quando seus filhos, Eric e Uma, tinham apenas oito e sete anos de idade, respectivamente.

Antes do fato enigmático, Roberto se dedicava à química e foi o criador do parque Terra Incógnita (se tornando admirado em Cabo Qwert por conta disso). Julia se destacava por seu talento artístico e também por ser fã de terror.





Pablo

Pablo (Thomas Lepera), o melhor amigo de infância do protagonista, se declara fã do trabalho de Roberto Dalaras. Por isso, sua obsessão é o Terra Incógnita: ele passa boa parte do tempo investigando as atrações abandonadas do lugar.





Axel

Axel (Tomás Kirzner) é o líder nato em Cabo Qwert em seu grupo de amigos. Seu pai é o chefe de polícia da cidade, então ele tem facilidade em conseguir tudo o que quer.





Os amigos de Axel em Cabo Qwert: Lila, Agustín, Guillermo, Javier e Sabrina

O grupo de amigos é formado pela namorada de Axel, Lila (Azucena Zhou); seu melhor amigo, Agustín (Joaquín Ochoa); o recém-chegado Guillermo (Martín Armendáriz); o tímido Javier (Fernando Malfitano); e a melhor amiga de Lila, Sabrina (Valentina González).





Outros habitantes de Cabo Qwert: Daniel, Don Celestino, Federico, Tina e Fina

Outros personagens que vivem na pequena cidade e merecem destaque: