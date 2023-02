Temporada 3 de The Mandalorian: 4 informações para relembrar antes da estreia

Relembre alguns momentos-chave antes da estreia dos novos episódios da série do universo Star Wars disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Din Djarin e Grogu estão chegando! No próximo dia 1º de março, a



estão chegando! No próximo dia, a temporada 3 de The Mandalorian estreia no Disney+





A série do universo Star Wars protagonizada por Pedro Pascal se transformou rapidamente em um sucesso em 2019, ano do seu lançamento. Agora os fãs estão ansiosos para ver como a trama continua.

Antes da chegada dos novos capítulos, relembre quatro fatos importantes da produção.









1. Sobre o que é The Mandalorian





Jango e Boba Fett, outro guerreiro surge no universo de



Depois das histórias de, outro guerreiro surge no universo de Star Wars The Mandalorian se passa depois da queda do Império e antes do surgimento da Primeira Ordem.

A série acompanha Din Djarin (Pedro Pascal), um mandaloriano solitário que atravessa a galáxia sem lei com o pequeno Grogu.





2. Como é a relação entre Din Djarin e Grogu



O personagem de Pedro Pascal é um caçador de recompensas mandaloriano que, no começo da série, é contratado para caçar Grogu, uma pequena criatura que pertence à mesma espécie que o Mestre Yoda.





muda de opinião e decide protegê-lo. À medida que os episódios passam, a relação entre eles evolui e acabam se tornando muito próximos um do outro.

No entanto, quando conhece Grogu, Din Djarine decide. À medida que os episódios passam, a relação entre eles evolui e acabam se tornando muito próximos um do outro.



3. O Livro de Boba Fett revela o reencontro entre Din e Grogu



temporada 2 de Luke Skywalker. O Din continua suas aventuras sozinho.



O final dade The Mandalorian deixou os fãs de boca aberta com a aparição de. O jedi leva consigo Grogu para ensiná-lo a dominar seus poderes. Assim,continua suas aventuras sozinho.

Nesse momento, os seguidores da série acreditaram que, para saber como tudo continuaria, teriam que esperar a terceira temporada. No entanto, não foi bem assim.





primeira temporada de Din Djarin se une a essa história e, no episódio 7 dessa série, acontece o tão esperado reencontro com Grogu.



Nade O Livro de Boba Fett se une a essa história e, nodessa série, acontece o tão esperado reencontro com Grogu.





4.Din e Grogu irão a Mandalore na temporada 3 de The Mandalorian





O trailer da temporada 3 da série revela que os protagonistas da história viajarão a Mandalore, o planeta de Din Djarin.





O objetivo, segundo o mandaloriano, é que o “perdoem por suas transgressões”. Dessa maneira, o público verá o que vai acontecer quando ele visite o seu lugar de origem.