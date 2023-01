TBT da Marvel: Em qual quadrinho Howard, o Pato, aparece pela primeira vez?

Conheça a história deste hilário, cínico e desapegado que tem uma legião de fãs no Universo Marvel.



O ano de 2023 marca o aniversário de 50 anos da primeira aparição de Howard, o Pato. Este é um personagem que mostra que o Universo Marvel é muito maior do que os super-heróis e vilões mais conhecidos do público.

Há diversos outros personagens com suas próprias histórias, camadas de personalidade e singularidades.

Criado na década de 1970, Howard deveria ser só uma participação especial em uma HQ. No entanto, o público se conectou de tal forma, que ele voltou em outras obras até ganhar sua própria história.

Como hoje é dia de #TBT da Marvel, que tal relembrar um pouco mais desse processo?





Quem é Howard, o Pato?









Criado pelo roteirista Steve Gerber em parceria com o artista Val Mayerik, Howard, o Pato é um ser vindo do Mundo dos Patos que caiu na Terra, “preso em um mundo que ele nunca criou” – como diz a frase que é a sua marca.

Apesar de vir de outro planeta, ele é revolucionário no Universo Marvel por vários motivos. Primeiro porque não tem nenhum poder. Ao contrário dos patos terrestres, por exemplo, Howard não voa.

Ele também não tem super força, não lança nada com os olhos, não é extremamente corajoso, inteligente ou heróico. Aliás, quando ele vence algum super-vilão, geralmente é por acidente ou por pura sorte.

Sua personalidade é cínica, crítica, ele não tem lá muito apego pela humanidade e é bastante cético. E, também, não vive em Nova York.

Assim, Howard se tornou o personagem perfeito para que Gerber pudesse externalizar seu trabalho conhecido por misturar crítica social e política, comédia e absurdo.





A primeira aparição de Howard, o Pato, nos quadrinhos









Os anos 1970 ficaram marcados pela expansão das histórias da Marvel que começaram a ganhar um tom mais underground, personagens considerados diferentes e um “pouco esquisitos”. E um deles era Howard, o Pato.

Sua primeira aparição foi na HQ “Adventure Into Fear” #19, de Steve Gerber, lançada em dezembro de 1973, na qual fez uma participação ao lado do Homem-Coisa.

Mas o que era para ser apenas uma brincadeira conquistou o público e Howard voltou em outras histórias do Homem-Coisa.

Foi em 1976, no entanto, que Howard ganhou sua própria HQ com “Howard the Duck” #1, que foi lançada em janeiro daquele ano. Gerber, acompanhado do desenhista Frank Brunner criou uma história que parodiava um dos grandes sucessos da Marvel na época: Conan, o Bárbaro.









O sucesso de Howard foi imediato.





Howard, o Pato, também está no Universo Cinematográfico Marvel (UCM)





Não é de se estranhar que Howard participe também do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Sua primeira aparição é em uma cena pós-créditos de Guardiões da Galáxia Vol. 1, de 2014.

Ele também faz uma rápida aparição em Vingadores: Ultimato, de 2019, no qual os fãs mais atentos podem vê-lo na sequência da grande batalha final.

Mas a grande participação de Howard, o Pato, no UCM foi no episódio 7 da série animada What If?..., de 2021.

Mas a grande participação de Howard, o Pato, no UCM foi no episódio 7 da série animada What If?..., de 2021.