TBT da Marvel: como Peter Parker salvou Tia May em The Amazing Spider-Man #33

Edição tem assinatura de Stan Lee e Steve Ditko e se transformou em uma das mais memoráveis do Homem-Aranha.



Em 1966, os artistas Stan Lee e Steve Ditko assinaram uma das mais icônicas histórias do Homem-Aranha. O #TBT da Marvel dessa semana relembra aquela que é considerada uma edição histórica de The Amazing Spider-Man.

O quadrinho marcou os fãs do super-herói amigo da vizinhança por trazer uma trama repleta de suspense criada por Ditko e roteirizada por Lee. Recorde, a seguir, um pouco mais essa publicação:





The Amazing Spider-Man #33: o dilema de Peter Parker e o drama de Tia May





Desde 1962, Lee e Ditko deixaram sua marca em diferentes super-heróis. Mas foi em The Amazing Spider-Man que Ditko refinou sua arte ao máximo ao deixar para trás seu usual estilo de traço para algo novo, mostrado nas páginas desta série de HQs.

E foi em The Amazing Spider-Man #33 que a dupla de criadores conseguiu dar uma nova dimensão ao Homem-Aranha em um arco que deixou os fãs sem fôlego.









O editor de quadrinhos Tom Brevoort falou que, nesta edição, “Spider consegue provar sua coragem como nunca – e jamais igualado desde então – enquanto luta para salvar Tia May. Um verdadeiro clássico em todos os sentidos da palavra.”

Enquanto Ditko afirmou seu talento para tramas intrigantes, Lee desenvolveu o roteiro repleto de suspense, que teve seu desfecho catártico em The Amazing Spider-Man #33.

Por um lado, Peter Parker enfrenta a terrível doença que sua Tia May desenvolveu após receber uma transfusão de sangue dele. Por outro, o Homem-Aranha precisa lidar com uma série de roubos acontecendo na cidade.

E a situação se torna ainda mais tensa quando o grupo de ladrões – liderados pelo Dr. Octopus – rouba um sérum experimental que era a última esperança de salvar Tia May. Após colocar a cidade abaixo em busca dos criminosos, o Homem-Aranha finalmente encontra o grupo.

Em seguida, ele e Dr. Octopus travam um dramático enfrentamento, que termina com Spidey preso embaixo de diversos escombros, sem conseguir alcançar o sérum, enquanto o local é tomado pela água.

Esse é o contexto do que é considerado, por muitos, um dos melhores momentos de Ditko – e do Homem-Aranha em si. E toda essa construção do suspense termina em uma sequência memorável.

O Homem-Aranha consegue não apenas reunir forças para sair debaixo dos escombros e recuperar a medicação, como também para enfrentar os capangas do Dr. Octopus que tentam impedir sua saída.

Em seguida, em uma sequência emocionante, Peter Parker é recompensado com um verdadeiro e merecido final feliz.

