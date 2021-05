Star+, o novo serviço de streaming que vai transformar a maneira de viver o entretenimento e os esportes, chega à América Latina em 31 de agosto

A assinatura dará acesso a conteúdos que vão desde as temporadas completas de "Os Simpsons", "This is Us" e "The Walking Dead", até sucessos de público como "Deadpool", produções locais e tudo da ESPN





O Star+ será lançado na América Latina em 31 de agosto deste ano como um serviço de streaming para o público adulto que oferecerá: conteúdo da ESPN, como eventos ao vivo das ligas mais importantes e programas esportivos; séries, desenhos animados, filmes, documentários e produções originais Star, regionais e internacionais, incluindo conteúdos exclusivos.

“Star+ oferecerá uma experiência personalizada nunca vista e ampliará nossa conexão com as diversas audiências. A força do conteúdo, que incluirá todaa gama da ESPN, faz do Star+ uma proposta única, de relevância, identidade e peso próprio para se estabelecer como um serviço digital independente do Disney+. Dito isso, sua chegada representará um serviço complementar ao Disney+ e consolidará a presença da The Walt Disney Company no mercado de streaming da América Latina”, disse Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America. Ele completou: “Com o Star+, reforçamos nosso compromisso, mantido há mais de 20 anos, de desenvolver, produzir e oferecer conteúdo local original que represente as preferências dos consumidores de toda a região, produzindo conteúdos originais com produtoras e talentos locais para contar histórias que se conectem com o público latino. Isso será feito por meio de diferentes gêneros que permitirão abordar histórias de ficção originais, temas sociais e históricos relevantes e de interesse geral”.

Por meio do novo serviço de streaming, e ao alcance de um clique onde estiver e quando quiser, os assinantes da região terão acesso a uma experiência personalizada de um catálogo que no Brasil incluirá, entre outros conteúdos:

• Todas as temporadas, incluindo as de estreia, das séries favoritas do público, como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.”, “Pose”, “Outlander”, “Genius” (da National Geographic), “Snowfall”, “9-1-1”, “S.W.A.T.”, “The Resident”, entre outras. O Star+ terá também títulos que marcaram época, como “Grey´s Anatomy”, “24 Horas”, “Homeland”, “Modern Family”, “Lost”, “How I Met Your Mother”, “The X Files” e “Prison Break”. Além disso, o Star+ oferecerá produções originais Star consagradas internacionalmente e protagonizadas por elencos de renome, como “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, "A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom”, “Y: The Last Man”, “Black Narcissus” e “Hip Hop Uncovered”. A oferta de séries incluirá títulos dos mais variados gêneros e terá novidades semanalmente.