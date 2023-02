Star Wars: The Bad Batch: quem faz as vozes dos personagens

Conheça quem são os dubladores da série animada do universo Star Wars que está disponível no Disney+.

A 2ª temporada de Star Wars: The Bad Batch começou no Disney+ e já tem 5 capítulos disponíveis para os fãs assistirem no serviço de streaming.

Na série animada do universo Star Wars, os Mal Feitos continuam sua jornada, navegando pelo Império após a queda da República.

Mas quem faz as vozes dos personagens principais? Descubra a seguir!

Quem faz a dublagem de Star Wars: The Bad Batch





Na versão original em inglês, os atores que fazem as vozes dos personagens de The Bad Batch são:

- Michelle Ang dá voz a Omega.

- Gwendoline Yeo dubla Nala.

- Bob Bergen é a voz de Lama.

- Rhea Perlman faz a voz de Sid.









Quem faz as vozes em português de Star Wars: The Bad Batch





Em sua versão em português veiculada no Brasil, a série do Disney+ conta com os seguintes dubladores:

- Ricardo Schnetzer faz a voz de vários personagens: Hunter, Crosshair, Echo, Tech e Wrecker.

- Duda Chantre faz a voz de Omega.

- Theo Salomão dá voz a Caleb Dume.

- Alexandre Moreno é a voz de Lama.

- Andréa Murucci dubla Nala.