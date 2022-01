‘Rising: Coração de Ferro’ já está disponível no Disney+

A garota com o Coração de Ferro se junta aos Guerreiros Secretos.

Os fãs de Rising: Secret Warriors estarão festejando durante todo o mês de janeiro porque o catálogo Disney+ receberá muitas novas aventuras curtas das mãos de personagens que os Marvelites amam. Desta vez, o foco está em Riri Williams, a sucessora do Homem de Ferro.



No especial Rising: Coração de Ferro, a heroína está tendo dificuldade em se adaptar à faculdade, onde é a aluna mais jovem do mundo. A chegada de um poderoso vilão leva Riri a encontrar uma solução no estilo Tony Stark para salvar o dia ao lado dos Secret Warriors e da recém-recrutada Spider-Gwen.

Este novo especial é mais longo que os outros porque apresenta um personagem fundamental para o universo Marvel. No mundo dos quadrinhos, Riri Williams teve a difícil tarefa de vestir a armadura Coração de Ferro para substituir um Homem de Ferro derrotado. Suas habilidades são bastante semelhantes, embora Riri Williams tenha sua própria inteligência artificial com uma personalidade particular.

Criação e reaproveitamento

Riri Williams foi criada em 2015 pelos autores Brian Michael Bendis e Mike Deodato, mas depois passou por um redesenho e reaproveitamento por Eve Ewing e Kevin Libranda. Atualmente, ela é uma das personagens jovens mais queridas de todo o universo Marvel e grandes coisas são esperadas dela.

A Marvel Studios já anunciou uma série live-action da personagem para um futuro não muito distante, após ela ser vista em ação pela primeira vez na aguardada sequência de Pantera Negra. Sem Homem de Ferro no MCU, os heróis mais poderosos da Terra precisam de um gênio com armadura e não há melhor candidata do que Riri Williams, mais conhecida como Coração de Ferro.

No Disney+ você também encontra todo tipo de histórias de personagens da Marvel, seja clássicos animados, como a série original dos X-Men, seja séries mais recentes e com muita influência no MCU, como What If…?, e muitas outras opções que vão desde a série animada do Homem-Aranha dos anos 1990 até curtas estrelados pelo Homem-Formiga, entre muitas outras histórias.