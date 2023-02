Red: o que representa o panda vermelho no filme da Pixar

Mei Lee vive uma enorme e peluda transformação como consequência das suas emoções nessa animação da Disney e Pixar.

No filme animado Red, disponível no Disney+, Mei Lee é uma jovem de 13 anos que se transforma em um panda vermelho nos momentos em que sente fortes emoções.

A história, que se passa no começo da década de 2000 em Toronto, no Canadá, apresenta múltiplas metáforas sobre a chegada da adolescência. Cada vez que Mei Lee se transforma em um panda, acontece uma revolução em sua vida!





O que simboliza o panda vermelho em Red?





No filme Red: Crescer é uma Fera, o panda vermelho é uma metáfora sobre a chegada inesperada da puberdade na vida de Mei Lee.

O momento da transformação ocorre em uma manhã, quando a menina vai ao banheiro e nota as suas mudanças corporais. A mãe, que escuta o grito da menina, a ajuda e entrega produtos de higiene pessoal. No entanto, Mei Lee está completamente desconcertada com a situação.







Ao longo do filme, a jovem luta contra suas repentinas transformações, enquanto vive o caos típico da adolescência e das relações com sua mãe e seus amigos.

No entanto, esse fenômeno não é novo na família de Mei. Sun Yee, um antepassado da família de Ming Lee, a mãe de Mei, tem uma conexão mística com os pandas vermelhos. O amor por esse animal era tanto que ela pediu aos deuses que se transformasse em um deles.

Conheça mais sobre essa história de transformação enorme, colorida e peluda no Disney+!