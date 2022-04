Raya e o Último Dragão: conheça cada um dos personagens

Uma jovem guerreira nos leva a uma aventura para salvar a humanidade das forças do mal, de mãos dadas com grandes amigos.



Raya e o Último Dragão, disponível no Disney+, viaja para o fantástico reino de Kumandra, onde humanos e dragões viviam juntos e em harmonia, até que uma força maligna ameaçou o mundo.

O filme de animação leva o espectador a uma grande aventura conduzida por uma jovem guerreira e seus amigos, que devem enfrentar diferentes nações para finalmente poder salvar o local onde vivem. Conheça a seguir os personagens principais:



A jovem guerreira Raya





é filha do Chefe Benja, que a prepara para ser a. Ela é uma das guerreiras que mergulha na aventura de passar por diferentes locais para encontrar o último dragão e, assim,



Sisu, a última de sua espécie





Sisu é um dragão fêmea, a última de sua espécie, que tem a especialidade de nadar. Diante da ameaça do Druun, seus irmãos dragões reuniram seus poderes em uma joia e a entregaram para Sisu com o objetivo de salvar o mundo. Cerca de 500 anos depois, Raya desperta para, mais uma vez, derrotar as forças das trevas e do mal.





Chefe Benja, o líder da Terra do Coração





Chefe Benja é o pai de Raya e o chefe da Terra do Coração de Kumandra. Além de preparar Raya para ser a Guardiã da Joia do Dragão, ele sonha que um dia as nações se unam, mais uma vez, para que a paz reine na humanidade e eles possam viver em harmonia novamente.









Namaari, a principal inimiga de Raya



Namaari é a princesa da Terra Fang de Kumandra e a principal inimiga de Raya, com quem luta desde criança para obter a Joia do Dragão. Disposta a fazer qualquer coisa para salvar sua terra natal, Namaari tem um imenso amor e fascínio por dragões.







Virana, a chefe de Fang





Virana é a mãe de Namaari e a autoridade de Fang, uma das nações mais poderosas e perigosas de Kumandra. Ela preparou Namaari desde criança para ser uma grande líder e manter a sobrevivência em sua terra, dando-lhe grandes responsabilidades.