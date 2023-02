Quem são os Operadores na série Mila no Multiverso?

Descubra quem são e o que querem os vilões de Mila no Multiverso. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Logo nos minutos iniciais do episódio de estreia de Mila no Multiverso, a primeira série brasileira de ficção-científica produzida pelo Disney+, o espectador é apresentado aos Operadores.

A princípio, os vilões são mostrados como seres uniformizados de preto com identidades não reveladas. No entanto, no decorrer da série, o público vai descobrindo mais sobre esses personagens.

A primeira revelação sobre os Operadores vem quando Elis (Malu Mader) diz para a sua filha e protagonista da história, Mila (Laura Luz), que se tratam de “duplos”. Ou seja, são outras versões de uma pessoa em universos diferentes.

Isso fica evidente no Universo D07P8, que se passa no Instituto de Alquimia de São Paulo. Pouco a pouco, os Operadores vão se infiltrando na organização e tomando o lugar dos funcionários – aproveitando-se do fato de serem fisicamente iguais às suas vítimas.





Os Operadores têm um líder?





O líder do grupo é o Operador 0, cuja identidade é revelada no último episódio da primeira temporada. Seu grande objetivo é destruir o multiverso e, para isso, precisa dos conhecimentos científicos de Elis, que se recusa a colaborar com o plano maligno.

Apesar da liderança do Operador 0, há divergências hierárquicas entre os vilões. A Operadora 37 (Rafaela Mandelli), por exemplo, resiste a acatar as ordens do superior e prefere fazer as coisas à sua maneira.







