Quem é Yara Shahidi, a Zoey de Black-ish e Grown-ish

Já é possível acompanhar a família Johnson e suas histórias hilárias em Black-ish, assim como a ida de Zoey (Yara Shahidi), a filha mais velha, para a faculdade em Grown-ish – ambas disponíveis no Disney+.

A seguir, descubra mais sobre a vida e a carreira de Yara Shahidi, que protagoniza as duas séries.

Quem é Yara Shahidi e quantos anos ela tem?

Nascida em 10 de fevereiro de 2000, Yara Shahidi tem 22 anos. Ela é filha de Afshin Shahidi, um fotógrafo norte-americano de ascendência iraniana; e Keri Shahidi, uma atriz afro-americana.

Além de atuar, Yara Shahidi acaba de se formar em Harvard

Assim como seu personagem, Yara também é uma jovem recém-formada. Em seu caso, ela concluiu os estudos em Harvard, em 2022, onde passou pelos departamentos de Estudos Sociais e Afro-Americanos da instituição.

Em entrevista à revista Vogue, ela contou que sua pesquisa se concentra no “pensamento político negro sob uma perspectiva neocolonial”.

Com 136 páginas, sua tese se intitula “I Am a Man: The Emancipation of Humanness from Western Hegemony Through the Lens of Sylvia Wynter”, algo como “Eu sou um homem: a emancipação da humanidade da hegemonia ocidental através das lentes de Sylvia Wynter”, em tradução livre.

Yara Shahidi será a fada Sininho em Peter Pan

A atriz e produtora foi confirmada pela Disney no papel de Sininho (Tinker Bell) no filme em live-action Peter Pan & Wendy, que deve ter data de estreia confirmada em breve.

Mas essa não é sua única participação no Universo Disney. Em 2009 ela atuou no sexto episódio da terceira temporada de Os Feiticeiros de Waverly Place, série protagonizada por Selena Gomez.

Assista à Yara Shahidi em Black-ish e Grown-ish no Disney+

Não deixe de ver Zoey Shahidi como Zoey Johnson na divertida e premiada comédia familiar Black-ish.

Assista também às desventuras de Zoey no início de sua vida adulta na faculdade em Grown-ish. Ambas as séries já estão disponíveis no Disney+.