Quem é quem no elenco de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

O novo filme dos Estúdios Marvel chega aos cinemas brasileiros no dia 16 de fevereiro. Saiba mais sobre o elenco dessa aventura!



A Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) está prestes a começar. Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estreias nos cinemas de todo o Brasil no dia 16 de fevereiro – e as vendas de ingressos já começaram!



Os super-heróis Scott Lang (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) voltam para continuar suas grandes aventuras como Homem-Formiga e a Vespa, respectivamente.

Junto com sua família, a dupla irá explorar o Reino Quântico, interagindo com criaturas estranhas e embarcando em uma aventura que os levará mais longe do que eles pensavam ser possível.

Quem fará parte do novo filme da Marvel? Saiba mais abaixo!









Quem é quem em Homem Formiga e a Vespa: Quantumania





Scott Lang / Homem-Formiga (Paul Rudd): o protagonista do filme, o super-herói é caracterizado por sua roupa especial que lhe permite encolher ou crescer.

Hope Van Dyne / A Vespa (Evangeline Lilly): ela trabalhou com seu pai cientista na Pym Technologies e mais tarde herdou a vestimenta de Vespa de sua mãe.

Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer): É a mãe de Hope e a esposa de Hank Pym. Ela foi a super-heroína A Vespa até que se perdeu no Reino Quântico. Em Homem-Formiga e a Vespa (2018) ela é resgatada.

Hank Pym (Michael Douglas): É o pai de Hope, um ex-agente da S.H.I.E.L.D. e cientista fundador da Pym Technologies.

Cassie Lang (Kathryn Newton): É a filha de Scott Lang.

Kang, o Conquistador (Jonathan Majors): é o novo vilão do filme e é considerado um dos mais perigosos do Universo Marvel.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!