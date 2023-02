Quem é Kiri e quem são seus pais em Avatar: O Caminho da Água

O novo personagem do filme de James Cameron tem um papel muito importante na trama. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) retornam no filme Avatar: O Caminho da Água, enfrentando novos perigos. Além do retorno dos protagonistas queridos pelos fãs, o filme traz novos personagens, e um deles é Kiri.

Assim como Avatar, de 2009, a sequência é um sucesso absoluto. O longa chegou aos cinemas no final de 2022 e foi eleito um dos favoritos pelo público. A produção de James Cameron também foi indicada ao Oscar® 2023 de Melhor Filme.

Conheça, então, mais sobre a nova personagem apresentada nesta fascinante produção:







Quem é Kiri em Avatar: O caminho da Água





Kiri é uma adolescente de 14 anos, muito curiosa que mora em Pandora com o clã Na'vi. Um fato interessante é que a personagem é interpretada pela atriz Sigourney Weaver, de 73 anos.

A tecnologia e a técnica de captura de movimento foram as responsáveis por fazer com que Sigourney Weaver pudesse retornar ao projeto, dando vida a este ser tão importante para o enredo.







Quem são os pais de Kiri em Avatar: O caminho da Água?





Kiri é filha adotiva de Jake e Neytiri. No entanto, a personagem é a filha biológica do avatar da Doutora Augustine – que, no primeiro filme, foi interpretada justamente por Sigourney Weaver.





Onde assistir a Avatar online





O filme Avatar: O Caminho da Água continua atraindo milhares de pessoas aos principais cinemas de todo o país. Já seu predecessor, Avatar, pode ser visto online, exclusivamente no Disney+.