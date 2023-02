Quem é Kathryn Newton, a atriz que interpreta Cassie Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Conheça mais sobre a atriz que estará presente no filme que inicia a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel.



Falta pouco para poder ver Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas. O filme que inicia a Fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel estreia no dia 16 de fevereiro. Antes da estreia, você pode rever outras produções da franquia no Disney+.

Uma das atrizes que faz parte do universo Marvel e estará presente no novo filme é Kathryn Newton, que interpreta Cassie Lang, a filha de Scott/Homem-Formiga (Paul Rudd).

Para se preparar para o novo filme, aproveite para conhecer a atriz um pouco mais! Descubra, a seguir, algumas informações sobre Kathryn Newton:







Quem é Kathryn Newton





Kathryn Newton nasceu em Orlando, Flórida, Estados Unidos, no dia 8 de fevereiro de 1997.

A atriz começou a sua carreira aos quatro anos de idade, ao participar de All My Children, uma série norte-americana que narra as intrigas, os romances e os escândalos dos moradores de Pine Valley, subúrbio fictício da Pensilvânia.

Desde então, Kathryn participou de várias séries e filmes, como Freaky: No Corpo de um Assassino (disponível no Star+). No filme, a atriz divide elenco com Vince Vaughn.

Suas atuações em produções que vão da comédia à ação, passando pelo terror, já lhe renderam premiações. Em 2013, por exemplo, Kathryn Newton foi ganhadora do prêmio de Melhor Atriz Jovem no 34º Young Artist Awards.

Kathryn Newton entra no Universo Cinematográfico Marvel como Cassie Lang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Na trama, ela é a filha de Scott e, junto com sua família, viverá intensas emoções.





Assista a Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas





No próximo dia 16 de fevereiro, o novo filme da Marvel estará disponível nos cinemas.

Na produção, os super-heróis Scott Lang e Hope Van Dyne voltam para continuar suas aventuras. Com os pais de Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne, e com a filha de Scott, Cassie, a família explora o Reino Quântico, interage com estranhas criaturas e embarcam em ações que os farão ir mais além do que imaginam ser possível. Não perca!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!