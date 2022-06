Quem é Jane Goodall, a etóloga que dedica sua vida aos chimpanzés

Já chegou ao Disney+ a história da mulher cuja pesquisa com chimpanzés revolucionou a comunidade científica.

Na sexta-feira, 3 de junho, chegou ao Disney+ Jane Goodall: The Hope, um documentário da National Geographic que segue a Dra. Jane Goodall em suas longas viagens e sua transformação de cientista a ativista. Em um momento de crise ambiental, Jane decidiu mudar a vida das espécies de chimpanzés em cativeiro.

Neste especial de duas horas, as câmeras seguem Jane enquanto ela viaja por mais de 300 dias, conhecendo desde estudantes de Zanzibar, passando por gigantes do Vale do Silício e encontrando até mesmo o príncipe Harry.

Perto do 60º aniversário de sua chegada ao reino dos chimpanzés em Gombe, Goodall retorna ao seu Éden selvagem, a Tanzânia. Lá, ela aproveita para passar um tempo ao lado de sua família, refletindo sobre todos os esforços feitos para salvaguardar o futuro da região e criar um futuro sustentável para a Terra.

Antes de acompanhar suas aventuras e histórias inspiradoras, conheça mais sobre a vida da exploradora, o que ela estuda e os prêmios que já ganhou.







Quem é Jane Goodall?





Jane Goodall nasceu em 3 de abril de 1934, em Londres, crescendo durante o pós-guerra na casa da família em Bournemouth, no sul da Inglaterra. Ali viveu a infância e juventude enquanto sonhava em escrever sobre os animais da África.

A pesquisadora possui doutorado em Etologia pela Universidade de Cambridge, e é doutora honoris causa em mais de 45 universidades ao redor do mundo. Também já foi reconhecida com mais de 100 prêmios internacionais.

Uma viagem ao Quênia tornou seu sonho realidade. Aos 23 anos, trabalhou com o antropólogo Louis Leakey. Ele a enviou para Gombe, na Tanzânia, em 1960, com a arriscada missão de investigar, pela primeira vez, os chimpanzés selvagens da região.

Junto com sua mãe e uma cozinheira, Goodall armou uma barraca na selva e deu início ao projeto de pesquisa que, teoricamente, duraria seis meses, mas que continua até hoje, depois de cerca de 60 anos.

A pesquisa de Jane revolucionou a comunidade científica e surpreendeu o mundo inteiro. Os resultados, refletidos nas produções da National Geographic, revelaram facetas destes animais, tais como comportamento instrumental, a estrutura social, a busca por alimentos, a caça, a guerra entre grupos, o altruísmo, a dominação, o canibalismo, a criação e a adoção, dentre muitos outros aspectos do mundo dos chimpanzés.







Jane, do diretor Brett Morgen, também está no Disney+





Quem quiser se aprofundar na história de Goodall, pode assistir ao filme Jane, também disponível no Disney+. Apresentando mais de 100 horas de imagens inéditas, o diretor Brett Morgen criou uma obra emocionante sobre a mulher cuja pesquisa com chimpanzés revolucionou nossa compreensão do mundo natural.

Com a trilha do lendário compositor Philip Glass ao fundo, o filme oferece uma visão íntima de Goodall.