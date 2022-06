Quem é Giannis Antetokounmpo, a estrela da NBA que inspirou o filme Rise

Não perca a história do primeiro trio de irmãos campeões da NBA no novo filme já disponível no Disney+.

O filme Rise, já disponível no Disney+, é inspirado na história real do primeiro trio de campeões da NBA e uma grande família de imigrantes que batalharam muito para vencer nos Estados Unidos.

Essa família é formada por Giannis e Thanasis Antetokounmpo, jogadores de basquete do Milwaukee Bucks, e Kostas Antetokounmpo, do Los Angeles Lakers – além de Alex, o caçula dos irmãos, que é uma jovem promessa no esporte.

Giannis nasceu na Grécia e seus pais fizeram tudo ao seu alcance para dar a ele e seus irmãos novas oportunidades. No entanto, eles passaram por vários conflitos e desafios no seu novo lar – os Estados Unidos.

Saiba mais sobre o filme baseado na vida desta família que lutou muito para sobreviver e vencer todos os obstáculos.







Rise: quem é Giannis Antetokounmpo?





Giannis Antetokounmpo nasceu na Grécia, três anos depois que seus pais imigraram para lá vindos de Lagos, na Nigéria. Ele é o segundo de quatro filhos que, embora nascidos em solo grego, não obtiveram a cidadania grega devido às leis daquele país.

Os pais de Giannis foram para a Grécia buscar oportunidades de emprego, mas enfrentaram diversos problemas para conseguir se sustentar e manter a família. Por conta disso, Giannis vendia bolsas, relógios e óculos de sol na rua para ajudar em casa. Mas a vida dele e de seus irmãos mudou de rumo quando encontram uma bola de basquete.

Giannis começou a jogar basquete em 2007 e, em 2009 já fazia parte do time grego Filathlitikos, no qual conseguiu atingir o nível profissional em 2011.

Em abril de 2013, Giannis Antetokounmpo entrou no Draft (recrutamento) da NBA, a principal liga de basquete do mundo. Ele foi selecionado na primeira rodada do Draft pelo Milwaukee Bucks e assim começou sua longa e vitoriosa carreira na NBA – que se estende até os dias atuais.





Rise: a história do filme





Em Rise, vemos a trajetória da família depois de Charles e Veronika Antetokounmpo (vividos pelos atores Dayo Okeniyi e Yetide Badaki, respectivamente) se mudarem da Nigéria para a Grécia.

Eles lutaram para sobreviver e sustentar seus cinco filhos, vivendo sob a ameaça diária de deportação. Com o filho mais velho ainda morando na Nigéria, o casal estava desesperado para obter a cidadania grega, mas foi prejudicado por um sistema que lançava obstáculos a cada passo.

Quando não estavam vendendo mercadorias para turistas nas ruas de Atenas com o resto da família, os irmãos Giannis (Uche Agada) e Thanasis (Ral Agada) jogavam basquete com um time juvenil local. Recém-chegados ao esporte, eles descobriram ter grande habilidades na quadra e trabalharam duro para se tornarem atletas de nível mundial, caminho depois seguido pelo irmão mais novo, Kostas (Jaden Osimuwa).

Com a ajuda de um representante que o viu jogar no time grego, Giannis entrou no Draft da NBA de 2013. Já em solo norte-americano, Giannis e Thanasis ajudaram o Milwaukee Bucks a ganhar seu primeiro anel de campeão da NBA em 50 anos, enquanto Kostas jogava pelo Los Angeles Lakers.







Rise: o elenco do filme





Rise é protagonizado por Dayo Okeniyi, Yetide Badaki, Manish Dayal e Taylor Nichols, com participação especial de Ral Agada e Uche Agada. O filme foi dirigido por Akin Omotoso, escrito por Arash Amel e produzido por Bernie Goldmann. O próprio Giannis Antetokounmpo e Douglas S. Jones são os produtores executivos.