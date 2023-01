Quem é Elizabeth Olsen, que interpreta a Feiticeira Escarlate em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura e WandaVision

Irmã de celebridades, a atriz se destacou nas produções do Universo Marvel e conquistou fãs em todo o mundo.

Elizabeth Olsen já chegou ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM) mostrando a que veio. Sua personagem Wanda Maximoff/Feiticeira Escarlate conquistou o público de tal forma que ela ganhou até uma série no Disney+: Wandavision.

A estreia de Elizabeth como Feiticeira Escarlate ocorreu no filme Vingadores: A Era de Ultron, de 2015, também disponível no Disney+. Conheça a seguir um pouco mais sobre a atriz:







Elizabeth Olsen: saiba mais sobre a atriz da Marvel





Elizabeth tem 33 anos e nasceu em Los Angeles, na Califórnia, em fevereiro de 1989.

Como o sobrenome sugere, Elizabeth é a irmã mais nova de Ashley e Mary-Kate, mais conhecidas como as gêmeas Olsen, que também fizeram grande sucesso na televisão e nos cinemas desde cedo.

Elizabeth, por outro lado, atuou em pequenos papéis quando criança, mas deu uma pausa na carreira ao acompanhar de perto o modo como suas irmãs lidavam com a mídia.

Ela retomou a atuação somente em 2011 e, desde então, participou de diversos projetos. Contudo, foi como Wanda Maximoff – a Feiticeira Escarlate – que ela ganhou maior projeção em Hollywood.

Desde que entrou no Universo Marvel, Elizabeth já participou de seis filmes, além de ter protagonizado WandaVision ao lado de Paul Bettany. A série, inclusive, rendeu a Olsen uma indicação ao Emmy® de Melhor Atriz Principal em Série Limitada ou Antológica ou Filme.







Onde assistir aos filmes com Elizabeth Olsen





Todas as produções da Marvel Studios que contam com a participação de Elizabeth Olsen estão disponíveis no Disney+. O serviço de assinatura também traz a série original WandaVision em seu catálogo.

