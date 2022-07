O quarto filme de Thor, dos Estúdios Marvel, apresenta o retorno de Jane Foster, que está com a saúde debilitada. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Thor: Amor e Trovão tem divertido os fãs nos cinemas com as cenas cômicas do super-herói vivido por Chris Hemsworth. Porém, também tem deixado muitos corações partidos com momentos surpreendentes. Entre eles, está a revelação da doença que acomete Jane Foster (Natalie Portman).

Jane segue focada em sua carreira profissional como cientista, mas luta com tratamentos contra esse problema de saúde, que está avançando em seu corpo. Depois de ler sobre as lendas vikings e ouvir um chamado importante, a ex-namorada de Thor decide mudar de rumo de sua vida e visitar Nova Asgard na esperança de curar sua doença.

É assim, então, que a cientista se transforma na Poderosa Thor graças ao martelo Mjolnir e vive novas aventuras e batalhas contra uma grande ameaça nesta quarta aventura de Thor nos cinemas.







Que doença tem Jane Foster em Thor: Amor e Trovão?





Jane Foster foi diagnosticada com um tipo de câncer, em grau quatro, um estágio avançado e difícil de realizar tratamentos. Logo no início do filme, ela aparece fazendo sessão de quimioterapia, além de fazer vários testes clínicos que não dão resultados animadores.

Em outro momento do filme, Jane percebe um chamado do martelo de Thor para que ela vá a Nova Asgard. Graças aos poderes mágicos que a arma tem, ela volta a seu formato original e consegue dar forças para a debilitada cientista. O poder de Mjolnir transforma, então, Jane Foster na Poderosa Thor. Mas infelizmente, ao fazer isso o Mjolnir também acelera a progressão da doença no corpo de Jane.

O que finalmente acontece com Jane Foster? Não perca o desfecho da história desta nova super-heroína ao lado de personagens icônicos da Marvel Studios nos cinemas em Thor: Amor e Trovão.