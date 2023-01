Quantos episódios tem a primeira temporada de Mila no Multiverso

Série brasileira do Disney+ estreia em breve e é protagonizada por Malu Mader e Laura Luz. Veja mais detalhes!

A série brasileira Mila no Multiverso estreia nos próximos dias no Disney+. Estrelado por Malu Mader e Laura Luz, o seriado é repleto de aventuras e reviravoltas, que irão empolgar toda a família.

Veja, abaixo, mais detalhes da nova produção brasileira, que leva o selo Disney+ Original Productions:









Qual é a história de Mila no Multiverso?



Em meio à festa de seu 16º aniversário, Mila (Laura Luz) descobre um aparato inusitado que consegue transportá-la para universos paralelos em busca de sua mãe, Elis (interpretada por Malu Mader).

Mila no Multiverso ganha ainda mais emoção com a jornada da protagonista. Ela não imagina que, além de tentar encontrar a mãe, será perseguida por um grupo misterioso chamado “Os Operadores” em múltiplos universos.





Quantos episódios tem Mila no Multiverso?



A primeira temporada de Mila no Multiverso é composta por oito episódios – lançados no dia 25 de janeiro no Disney+.