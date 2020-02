Pré-Estreia de Star Wars: A Ascensão Skywalker

Confira as fotos da sessão de cinema em São Paulo

Na noite da última quarta-feira (19/12), uma legião de fãs da saga Star Wars viveu uma aventura épica na pré-estreia do aguardado longa Star Wars: A Ascensão Skywalker, no shopping Eldorado, em São Paulo. Alguns dos aficionados pelo universo intergaláctico preencheram as filas e as salas de cinema trajando vestimentas de personagens icônicos da nova produção da Lucasfilms, como Rey e Kylo Ren. Além de fãs, personalidades como Pedro Lanza, Andreas Kisser, Japinha e Wilson Simoninha marcaram presença no evento.

Star Wars: A Ascensão Skywalker já está nas salas de cinemas de todo o Brasil.