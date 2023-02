Por que Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania inaugura a fase 5 da Marvel no cinema?

O Homem-Formiga ganhará maior protagonismo no Universo Cinematográfico Marvel (UCM), que também terá um novo super vilão.

Faltando poucos dias para a estreia de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania em 16 de fevereiro, muitos fãs já estão curiosos para saber mais sobre a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

O filme que traz os super-heróis Homem-Formiga (Paul Rudd) e a Vespa (Evangeline Lilly) em uma nova aventura no Reino Quântico é justamente o responsável por inaugurar a nova fase.

De acordo com Kevin Feige, presidente da Marvel Studios, em entrevista para o site de entretenimento Empire, essa escolha não foi por acaso. O motivo é que Scott Lang (nome verdadeiro do Homem-Formiga) ganhará, a partir de agora, uma posição de maior destaque e protagonismo no UCM.

E isso começa por seu confronto com Kang, o Conquistador (Jonathan Majors), no novo filme.

O vilão será o principal antagonista não apenas de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. Todas as tramas dos próximos filmes da fase 5 também serão construídas em cima desse inimigo.

Ou seja, Kang vem para ocupar o lugar que, anteriormente, foi de Thanos (Josh Brolin), o terrível alienígena que dizimou metade da população em Vingadores: Guerra Infinita (2018).

Esse fato é um dos motivos para o filme ser considerado o início de uma nova fase.







Quem é Kang?





Apesar de estar ganhando maior relevância agora, Kang já é conhecido do público. Ele apareceu pela primeira vez na temporada de estreia da série Loki (2021).

Logo de cara, a audiência já conheceu algumas das suas habilidades. Entre elas, a capacidade de manipular e viajar no tempo, criando diferentes realidades.

O maior objetivo de Kang é conquistar todos os universos. Consequentemente, seus planos malignos o colocarão em rota de colisão com os super-heróis mais poderosos do UCM.





Como ver Homem Formiga e a Vespa: Quantumania





O confronto de Kang com o Homem-Formiga e a Vespa poderá ser visto, em primeira mão, nos cinemas de todo o Brasil a partir de 16 de fevereiro.

Garanta o seu ingresso para a estreia de Homem Formiga e a Vespa: Quantumania na página oficial do lançamento.

Aproveite também para rever Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no Disney+.