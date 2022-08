Pinóquio: onde viviam o boneco de madeira e Gepeto?

Saiba em que parte do mundo acontece a clássica história do boneco de madeira que, em breve, chega ao Disney+ em uma nova aventura live-action.

O famoso conto clássico Pinóquio – sobre o boneco de madeira que foi criado pelo carpinteiro Gepeto e que ganha vida pela mágica da Fada Azul – estreia no Disney+ Day. O evento acontece no dia 8 de setembro e traz outras grandes novidades ao Disney+ .

O filme de animação Pinóquio foi lançado em 1940 e marcou o cinema. A trajetória do boneco é baseada no livro que trouxe ao mundo a história: “As Aventuras de Pinóquio”, do autor italiano Carlo Lorenzini. Ele usava artisticamente o nome Carlo Collodi e publicou a obra em 1881, com ilustrações de Enrico Mazzanti.

Assim, sabemos que a trama tem origem italiana. Mas onde exatamente viviam Pinóquio, Gepeto e os demais personagens dessa divertida aventura? Descubra a seguir!







Onde viviam Pinóquio e Gepeto?





O escritor Carlo Lorenzini vivia em Florença, na região da Toscana, na Itália, na época em que escreveu o livro e criou Pinóquio. Mas o boneco não mora lá.

Carlo ambientou a história de Pinóquio e do carpinteiro Gepeto em uma vila onde ele passou boa parte de sua infância: a vila Collodi (nome que usava como seu sobrenome de escritor).

O lugar fica próximo à cidade de Florença (cerca de uma hora) e é repleto de pequenas casas de pedra localizadas em uma região montanhosa e verde, tal como na história. Atualmente, há na vila um parque em homenagem ao Pinóquio.







Conheça o elenco de Pinóquio





O novo filme de Pinóquio, agora em um live-action da Disney, conta um grande elenco. O ator Tom Hanks é quem interpreta Gepeto, o gentil carpinteiro que cria e cuida de Pinóquio.

Quem dá vida ao boneco de madeira mais famoso do mundo é Benjamin Evan Ainsworth. Já quem fará a Fada Azul é a atriz inglesa Cynthia Erivo. Joseph Gordon-Levitt é o Grilo Falante – amigo e guia de Pinóquio.

Completam o elenco o ator Keegan-Michael Key como João Honesto, Lorraine Bracco como Sofia a Gaivota (um novo personagem) e Luke Evans aparece como o cocheiro.

Não deixe de assistir a Pinóquio, disponível a partir de 8 de setembro com exclusividade no Disney+.