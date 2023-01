Oscar® 2023: Avatar, Pantera Negra e todos os indicados da Disney ao prêmio

Confira nomes que se destacaram – como o de Angela Bassett – e os filmes da Disney que estão na corrida ao Oscar!

Os indicados ao Oscar® foram anunciados nesta terça-feira, dia 24 de janeiro, e a Disney se destacou com cinco de suas produções, disponíveis no Disney+ e nos cinemas: Avatar: O Caminho da Água, Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Red - Crescer É Uma Fera, além do curta-metragem Le Pupille e do documentário Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft.

A lista da 95ª edição do prêmio, promovido pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, foi apresentada pelos atores Riz Ahmed e Allison Williams. E uma das melhores surpresas foi a presença de Avatar: O Caminho da Água nomeado na principal categoria da premiação – a de Melhor Filme.

Os vencedores do Oscar® 2023 serão conhecidos no dia 12 de março, em evento no Dolby Theatre, em Los Angeles, Estados Unidos. O apresentador Jimmy Kimmel será o mestre de cerimônias.

Veja, abaixo, mais detalhes e todos os indicados da Disney aos prêmios:







Avatar: O Caminho da Água é indicado como Melhor Filme e em outras três categorias





O segundo filme da franquia dirigida por James Cameron brilhou na lista de indicados ao Oscar® 2023. Avatar: O Caminho da Água foi nomeado em quatro categorias: Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais.

O longa-metragem, que segue em cartaz nos cinemas, mostra o casal Jake (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldaña) em outra etapa de suas vidas em Pandora. Os dois precisam defender seus filhos de novos perigos vivendo agora em uma comunidade cercada pelo mar.







Pantera Negra: Wakanda Para Sempre recebeu cinco indicações





No Oscar® 2023, Pantera Negra: Wakanda para Sempre foi lembrado em cinco categorias. O maior destaque foi para Angela Bassett por sua atuação como a Rainha Ramonda: ela foi nomeada para concorrer na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

Angela chegará para a cerimônia como uma forte concorrente ao prêmio, já que venceu o Globo de Ouro® e o Critics Choice Awards®, recentemente, em outras indicações ao posto de Melhor Atriz Coadjuvante.

Já “Lift Me Up”, música gravada por Rihanna para o segundo filme de T’Challa, integra os indicados ao prêmio de Melhor Canção Original. O tema do filme foi o primeiro da cantora pop lançado nos últimos seis anos.

Nas categorias técnicas, Pantera Negra: Wakanda para Sempre também marcou presença, sendo indicados aos prêmios de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Maquiagem e Melhor Figurino.

Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, a nação detentora do vibranium passa por uma crise generalizada após a morte do rei T’Challa. O país africano enfrenta uma ameaça totalmente nova, que vem de um mundo imerso nas águas. O longa segue em exibição nos cinemas e estreia em breve no Disney+.







Red – Crescer é Uma Fera é indicada como Melhor Animação





Lançada em março de 2022 nos cinemas, Red - Crescer é Uma Fera já está disponível no Disney+. Na trama, Mei Lee é uma garota de 13 anos que enfrenta o caos das mudanças sofridas na adolescência – e se transforma em um panda-vermelho gigante quando é submetida a fortes emoções.

No Oscar®, a animação foi indicada à categoria de Melhor Animação.







Le Pupille é indicado como Melhor Curta-Metragem





O curta-metragem Le Pupille, com direção de Alice Rohrwacher, foi indicado ao prêmio de Melhor Curta-Metragem.

Ao falar sobre inocência, ganância e fantasia, a trama é ambientada em um internato católico para garotas durante a guerra. O filme de 38 minutos está disponível, na íntegra, no Disney+.







Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft é nomeado em Melhor Documentário





Katia e Maurice Krafft amavam duas coisas: um ao outro e… Vulcões. Este é o romance narrado em Vulcões: A Tragédia de Katia e Maurice Krafft, uma produção indicada ao Oscar® de Melhor Documentário e disponível no Disney+.

O casal, que morreu em 1991, percorreu o mundo caçando erupções vulcânicas e documentando suas descobertas.

Agora é esperar pela premiação e torcer pelos concorrentes do Disney+.