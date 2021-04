Oscar® 2021: Soul, Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica, Mulan e O Grande Ivan indicados

Já disponíveis no Disney+

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulgou hoje a lista de indicados à 93ª entrega dos Prêmios Oscar®. Após algumas alterações por causa da pandemia da Covid-19, a data da cerimônia foi definida para 25 de abril de 2021.



Dois Irmãos: Uma Jornada Fantástica e Soul, filmes de Disney e Pixar, competem na categoria de Melhor Filme de Animação. Soul ainda foi indicado aos prêmios de Melhor Canção Original e Som. O estúdio também recebeu indicações por Toca (Burrow), como Melhor Curta de Animação.

O live-action de Mulan também foi indicado, mas nas categorias de Melhores Efeitos Visuais e Melhor Figurino. O filme tem cenas de guerra que contaram com figurantes e especialistas em acrobacias de países como China, Cazaquistão, Mongólia, Nova Zelândia e Austrália. Outro indicado da Disney a Melhores Efeitos Visuais é O Grande Ivan, uma adaptaçã0 do livro de mesmo nome de Katherine Applegate sobre um gorila muito especial.

Você pode ver esses filmes no Disney+, o serviço de streaming por assinatura de filmes, séries e outros conteúdos da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars e da National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) da Disney, Disney+ está disponível desde 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à Internet e oferece a todos os públicos programação sem intervalos publicitários com uma variedade de filmes, documentários, séries de animação e de live action e curtas originais. Disney+ proporcionará um acesso sem precedentes ao incrível acervo de entretenimento de cinema e de televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para ver com exclusividade os últimos lançamentos de cinema do The Walt Disney Studios.

Visite o site DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.