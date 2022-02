Os segredos do novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, estreia da Marvel 

Trailer foi apresentado ao público no intervalo do Super Bowl 2022. Estrelado por Benedict Cumberbatch, filme é um dos mais aguardados lançamentos deste ano

A espera chegou ao fim. Durante o intervalo do último Super Bowl, neste domingo (13), foi apresentado ao público o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, produção que será exibida pelo Disney+ depois de estrear nos cinemas.

Com o trailer, os fãs do Universo Marvel tiveram a oportunidade de ver cenas inéditas do filme protagonizado por Benedict Cumberbatch no papel de um dos heróis mais poderosos da Marvel: o Doutor Estranho.

O que mostra o novo trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

Depois de sua aparição no longa-metragem Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, o personagem volta aos cinemas em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. O filme é dirigido por Sam Raimi, famoso por seu trabalho no comando da primeira trilogia do Homem-Aranha, lançada mundialmente nos anos 2000.

O trailer mais recente de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura mostra Stephen Strange sofrendo com pesadelos recorrentes, que o deixam obcecado por descobrir o significado desses sonhos. Ele também é alertado por Wong (papel de Benedict Wong) sobre os perigos de ter aberto o portal para outro universo.

No vídeo, ficamos sabendo também mais sobre a parceria do Dr. Estranho com Wanda (Elizabeth Olsen), a protagonista da série WandaVision, exibida com exclusividade no Disney+. O feiticeiro pede ajuda dela para enfrentar seus novos inimigos – inclusive uma versão maligna dele mesmo.

Quando estreia Doutor Estranho no Multiverso da Loucura?

O novo filme da Marvel estará disponível nos cinemas brasileiros no dia 5 de maio de 2022. Além de Cumberbatch e Elizabeth Olsen, o elenco traz também Rachel McAdams.

Vale lembrar que esta é a continuação da saga que começou em 2016, com o lançamento de Doutor Estranho, o primeiro longa-metragem solo do herói da Marvel.

Na sequência, ele apareceu em Thor: Ragnarok e Vingadores: Guerra Infinita, ambos de 2017, além de Vingadores: Ultimato, em 2019. Falta pouco para ver o Dr. Estranho de novo na telona!