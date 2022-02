Os Eternos entram em ação no novo especial da Marvel Studios: United

Os personagens icônicos revelam muitos de seus segredos.

O conteúdo nunca acaba para os fãs da Marvel e um dos filmes mais recentes do Universo Cinematográfico também terá seu especial no Disney+. O novo especial da Marvel Studios: United explora os bastidores de Eternos pelas mãos de seus protagonistas e de sua diretora, Chloé Zhao.

Ao contrário de outros personagens muito amados no MCU, os Eternos vieram quase como uma surpresa e revelaram sua história milenar. Ajak, Ikaris e companhia testemunharam tudo de bom e não tão bom da humanidade nos últimos milhares de anos, desde o nascimento de civilizações até diferentes guerras, passando também pela terrível destruição de Thanos. No entanto, eles foram incapazes de intervir até agora.

Desde o surgimento nas páginas dos quadrinhos até as performances de um elenco de primeira linha, o novo especial da Marvel Studios: United traça a história e as habilidades de cada Eterno. Salma Hayek, Richard Madden, Angelina Jolie, Bryan Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Lia McHugh e Kit Harington falam sobre o passado, presente e futuro de seus personagens com Gemma Chan, que já havia participado de o MCU, mas retorna à ação com uma heroína bem diferente.

Claro que a visão e execução da diretora vencedora do Oscar Chloé Zhao também é um dos pontos fortes do novo especial da Marvel Studios: United, com paisagens inéditas e uma forma de ver o universo Marvel como nunca. Sobre o futuro dos personagens? Por enquanto, nada pode ser antecipado, mas você pode falar um pouco sobre as incríveis cenas pós-créditos.

O 2021 do MCU foi carregado de novas histórias, como Gavião Arqueiro e Shang-Chi, que também têm seu especial na coleção Marvel Studios: United. O catálogo Disney+ tem tudo o que você precisa para acompanhar as aventuras dos super-heróis mais poderosos da Terra, documentários explorando suas aventuras, prévias do que está por vir em 2022 e muito mais.