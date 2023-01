Os 7 filmes do Disney+ perfeitos para fazer uma "sessão nostalgia"

Para a alegria dos nostálgicos, há vários clássicos disponíveis a um clique de distância no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Quem não sente saudades da infância/adolescência quando se passava as tardes vendo filmes na sala de casa? Hoje, nem sempre temos muito tempo livre, mas nas férias ou nos momentos de relax, que tal resgatar filmes queridos para rever em “sessões nostalgia”? O Disney+ pode ajudar nessa missão!

O serviço de streaming tem muitos filmes e séries para criar ótimas sessões nostálgicas em casa para relembrar histórias memoráveis e, ainda, apresentar essas produções para as novas gerações.

Clássicos dos anos 1980, 1990 e 2000 recheiam o catálogo do Disney+ para você escolher os seus favoritos. Confira a seleção de alguns filmes perfeitos para criar uma divertida “sessão nostalgia” em casa. Só fazer a pipoca, dar play, e voltar ao passado.





Sessão nostalgia: Ninguém Segura Este Bebê





Ninguém Segura Este Bebê é um dos filmes mais conhecidos dos anos 1990. Lançado em 1994, o longa conta a história de um bebê sequestrado que acaba causando um pesadelo na vida dos criminosos que o roubaram.

Fazendo-se passar por fotógrafos de bebês, o mafioso incompetente Eddie (Joe Mantegna) e seus capangas igualmente desajeitados conseguem sequestrar o adorável bebê Bink que estava com sua mãe, Laraine (Lara Flynn Boyle), e a babá, Gilbertine (Cynthia Nixon).

Acontece que manter o bebê, aparentemente indefeso, preso é mais difícil do que os criminosos imaginavam. Pois ele prova ser mais engenhoso e muito mais inteligente do que seus sequestradores. O que dá início a uma caçada frenética por ele começa tendo como pano de fundo as movimentadas e perigosas ruas de Chicago.







Sessão nostalgia: George - O Rei da Floresta





George - O Rei da Floresta é um filme de 1997 estrelado por Brendan Fraser, que conta a engraçada história de George, um homem que, quando criança, sofre um acidente de avião e é adotado por um inteligente e erudito macaco.

George cresce entre os animais selvagens como um igual, até que uma bela herdeira americana, chamada Ursula Stanhope (Leslie Mann), viaja para Bukuvu em busca de aventura.

Seu pretendente, Lyle Van de Groot (Thomas Haden Church), a persegue o sonho de capturar o lendário macaco branco que supostamente existe nas montanhas. Por fim, um romance floresce entre Ursula e George.

A garota leva o quase selvagem George para os Estados Unidos, e ele terá que se adaptar à cidade para viver ao lado dela.







Sessão nostalgia: Mudança de Hábito

Mudança de Hábito (1992) é o clássico estrelado pelas atrizes Whoopi Goldberg e Maggie Smith que conta a história de Deloris Van Cartier, uma cantora de Las Vegas que tem um romance com o chefe da máfia: Vince LaRocca (Harvey Keitel).

Quando ela testemunha um assassinato ordenado por Vince, Deloris corre para a polícia, que diz que ela deve ficar escondida por um tempo. Para isso, ela é encaminhada a um convento com uma nova identidade: irmã Mary Clarence.

Com seu novo nome, Deloris acaba questionando várias regras do convento e dando uma nova vida ao coral de freiras do lugar. Sua abordagem acaba atraindo mais pessoas da comunidade ao redor, mas isso também levanta suspeitas de Vince sobre o paradeiro da cantora.

O filme fez tanto sucesso que ganhou uma sequência: Mudança de Hábito 2, lançado em 1993.







Sessão nostalgia: Jamaica Abaixo de Zero





Jamaica Abaixo de Zero é uma comédia de 1993 inspirada na história verídica de uma equipe da Jamaica que resolve participar de uma Olimpíadas de Inverno na competição de corrida de trenós na neve.

Tudo começa quando Derice Bannock (Leon), percebe que, devido a um acidente, suas chances de se classificar para a equipe olímpica de atletismo da Jamaica em 1988 serão frustradas.

Ele, então, busca outro esporte para poder ir à competição. Como o medalhista de ouro nos Estados Unidos de corrida de trenós, Irving Blitzer (John Candy), mora na Jamaica, Derice convence Irv a treinar um time.

Ele consegue que seu amigo Sanka Cofie (Doug E. Doug) se junte a ele e recruta Junior Bevil (Rawle D. Lewis), um jovem inseguro, e Yul Brenner (Malik Yoba), o reclamão da turma.

Depois de diversos contratempos – especialmente o fato que na Jamaica não neva – para que os treinos ocorram de forma mais fácil, o grupo parte para as Olimpíadas de Inverno e as aventuras e confusões só se multiplicam.







Sessão nostalgia: Dr. Dolittle





Dr. Dolittle, estrelado por Eddie Murphy, é um dos filmes que não podem faltar em listas nostálgicas dos anos 1990, não é mesmo? O divertido filme traz um veterinário capaz de falar com animais.

John Dolittle (Eddie Murphy) tem uma vida “perfeita”: uma linda esposa ao seu lado, duas filhas adoráveis e uma carreira que não poderia ser melhor. Uma noite, ele quase atropela um cachorro com seu carro.

A partir daí, uma habilidade esquecida desde a infância retorna: ele é capaz de se comunicar com animais. Só que rapidamente os bichos ficam sabendo que o veterinário consegue falar com eles.

Logo, muitos animais, de ratos a cavalos, migram para sua casa para obter orientação médica. Mas seus colegas suspeitam que ele está enlouquecendo. É nessa hora que a trama passa a ter várias confusões hilárias sobre o destino de Dr.Dolittle e sua clínica.







Sessão nostalgia: Flubber - Uma Invenção Desmiolada

Flubber - Uma Invenção Desmiolada (1997) é um filme estrelado pelo astro Robin Williams, a história acompanha o brilhante professor Philip Brainard, que deixou de casar com sua namorada, Sara (Marcia Gay Harden), duas vezes pois estava tentando inventar algo novo para salvar a faculdade em que trabalha da falência.

Em meio às tentativas frustradas, ele se depara com uma fórmula inovadora, mas altamente instável, de "Flubber", um componente semelhante à borracha que pode levantar objetos, saltando e se alongando como se tivesse uma mente própria.

Esta criação única, mas indomável, chama a atenção de um rival implacável que está empenhado em colocar as mãos na substância extraordinária. Mas primeiro, ele terá que pegá-lo. O Dr. Brainard pode proteger sua invenção?







Sessão nostalgia: Uma Babá Quase Perfeita







Também protagonizado por Robin Williams (e um marco na carreira do ator), Uma Babá Quase Perfeita (1993) conta a história do excêntrico ator Daniel Hillard (Williams), um pai divertido e atencioso.

Depois de uma festa de aniversário desastrosa para seu filho, Chris (Matthew Lawrence), sua esposa, Miranda (Sally Field), estabelece um limite e pede o divórcio.

Ele pode ver seus três filhos apenas uma vez por semana, o que não lhe agrada e sente que sua vida está desmoronando. Mas quando Miranda publica um anúncio para uma babá, ele assume a responsabilidade de se disfarçar como uma senhora britânica para ficar mais tempo com seus filhos.