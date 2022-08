Os 5 super-heróis da Marvel que você precisa conhecer antes da Fase 5 do UCM

Conheça os super-heróis da Marvel que terão destaque nas próximas produções do estúdio.



Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) têm diversas produções estreladas pelos seus super-heróis favoritos para assistir no Disney+. E em breve, com a chegada da Fase 5 do UCM, novas aventuras estão por vir.

Durante a Comic Con de San Diego, em julho deste ano, a Marvel anunciou que Pantera Negra: Wakanda para Sempre encerrará a Fase 4 de suas produções. E adiantou o que vem por aí com as novas Fases.

Enquanto a Fase 5 da Marvel não chega, confira a seguir quais super-heróis da Marvel é preciso conhecer para se preparar para a nova saga.

Super-heróis da Fase 5 da Marvel: Maya Lopez



Maya Lopez (Alaqua Cox), também conhecida como Echo foi apresentada em Gavião Arqueiro e ganha destaque na Fase 5 do UCM.

A líder do grupo dos Jaquetas Vermelhas se vira contra seu pai adotivo, Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) após descobrir que ele é o mandante do assassinato de seu pai biológico. Ela então retorna à sua cidade-natal, onde tenta se reconectar com suas raízes.

Echo é a primeira super-heroína do Universo Cinematográfico Marvel com deficiência física.

Super-heróis da Fase 5 da Marvel: Ms. Marvel

Kamala Khan (Iman Vellani) conquistou o público jovem com a primeira super-heroína de ascendência muçulmana da Marvel. Protagonista da série Ms. Marvel, ela também terá destaque na Fase 5 do UCM.

A cena pós-créditos do episódio final de Ms. Marvel já mostrou como a adolescente irá aparecer na próxima fase desse fantástico Universo Cinematográfico.

Super-heróis da Fase 5 da Marvel: Demolidor

O ator britânico Charlie Cox retorna como Matt Murdock/Demolidor na Fase 5 do UCM. Para quem não conhece o advogado, ele está nas séries Daredevil e Os Justiceiros, além de ter participado de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (2021).

Murdock ainda fará uma participação em Mulher-Hulk: Defensora de Heróis. E na próxima Fase do UCM terá mais uma série como protagonista: Daredevil – Born Again.

Super-heróis da Fase 5 da Marvel: Riri Williams

Dominique Thorn será apresentada oficialmente ao público como Riri Williams em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Entretanto, no trailer da produção já é possível ver a jovem cientista em duas cenas.

Na fase 5 da Marvel, ela será a protagonista de uma série que leva seu nome de super-heroína: Ironheart.

Falcão também terá destaque na Fase 5 da Marvel

Além de conhecer os super-heróis listados acima, quem quiser ficar com todas as histórias bem frescas na memória para o início da Fase 5 precisará revisitar as participações de Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) no UCM.

No final da Saga do Infinito, o personagem aparece ganhando o escudo do Capitão América (Chris Evans). Mas é na série Falcão e o Soldado Invernal que fica claro que o personagem assumirá o papel do novo Capitão América no UCM.

Ele protagonizará um filme-solo intitulado Captain America: New World Order (ainda sem título oficial em português).

Prepare-se para a chegada da Fase 5 e da Fase 6 do Universo Cinematográfico Marvel! Conheça os super-heróis que você ainda não acompanhou – e relembre aqueles que já fizeram você se emocionar com exclusividade no Disney+!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!