Os 5 filmes e séries para ver se você gostou de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Expanda os horizontes de Wakanda com outras produções imperdíveis para os fãs do super-herói africano da Marvel.

Da premiada atuação de Angela Bassett como Rainha Ramonda, passando pela homenagem ao legado de Chadwick Boseman e seu T’Challa, à canção de Rihanna. Tudo em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre parece emocionar.

A produção da Marvel Studios já está disponível no streaming, exclusivamente pelo Disney+. E o serviço de assinatura traz vários outros títulos para quem quer ver mais de Wakanda e seus personagens.

Confira, a seguir, cinco filmes e séries imperdíveis para quem quer mais histórias sobre a nação africana e seus habitantes.







Pantera Negra, um filme essencial





O público se rendeu aos encantos de Wakanda ainda em 2018, no primeiro filme protagonizado pelo super-herói vivido por Boseman. No longa, T’Challa precisa defender sua nação de ameaças externas que querem o vibranium, metal valioso abundante em sua região.

Em paralelo, ele precisa lidar, também, com o sentimento de vingança de Erik Killmonger (Michael B. Jordan), que reivindica seu direito de disputar o trono de Wakanda e o manto do Pantera Negra.





Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores Ultimato: o destino do Pantera Negra durante o “estalo”





A Saga do Infinito tem seu ápice nos longas Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores: Ultimato. As duas produções contam o desenrolar dos fatos que levaram Thanos (Josh Brolin) a conseguir todas as Joias do Infinito.

E, também, como os super-heróis se uniram na tentativa de impedir que o vilão, com sua Manopla do Infinito, desse seu famoso “estalo”. E T’Challa e Wakanda têm papel de destaque nisso.







What If…? traz uma realidade completamente diferente para o Pantera Negra.





Uma simples pergunta foi capaz de abrir um infinito de possibilidades na série animada What If…?. E se… T’Challa se tornasse o Senhor das Estrelas em vez de Peter Quill?

É justamente essa questão que o segundo episódio de What If…? vem responder, e o resultado é simplesmente imperdível!





LENDAS da Marvel relembra os momentos emocionantes de T’Challa, Shuri e das Dora Milaje





Pantera Negra, por si só, já é uma produção que marcou a História do cinema internacional. E a série LENDAS da Marvel vem justamente relembrar e homenagear os melhores momentos de alguns personagens destacados da trama.

Além de ter um episódio dedicado a T’Challa, a produção também destaca a evolução da Princesa Shuri (Letitia Wright) e a força e coragem das Dora Milaje ao longo da trama.





Assista a todas essas produções incríveis e mais no Disney+. O serviço de assinatura é a casa das produções da Marvel Studios, e traz em seu catálogo todos os filmes, séries, animações e especiais da marca.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!