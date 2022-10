5 filmes que talvez você não se lembre que são da Disney

Confira cinco títulos de sucesso que talvez você não associe com a Disney, mas que têm a assinatura de qualidade e criatividade dos nossos estúdios.



Os assinantes do Disney+ têm acesso ao amplo catálogo de títulos inesquecíveis como O Rei Leão, Aladdin, a franquia Toy Story e muito mais. Contudo, existem vários filmes da Disney também disponíveis no streaming que pouca gente se lembra.

São produções de sucesso que conquistaram o público nos cinemas. Mas dentre tantas opções incríveis, estas podem até passar um pouco despercebidas.

Por isso mesmo, veja a seguir algumas dessas obras que unem diversão e nostalgia na medida certa!







Filmes da Disney: O Estranho Mundo de Jack

A história criada por Tim Burton é, sim, uma produção que leva a assinatura Disney! Inteiramente feito em stop-motion, o longa ainda hoje é considerado um clássico.

O Estranho Mundo de Jack (1993) acompanha Jack Esqueleto, que cansou da sua rotina de sustos. O Rei do Halloween, então, resolve que deseja ser o novo Papai Noel para espalhar a alegria do Natal.

Mas isso não apenas coloca em risco a existência do “Bom velhinho”, como ainda cria um verdadeiro pesadelo para crianças de todo o mundo.







Filmes da Disney: Caminhos da Floresta

A The Walt Disney Studios sempre foi famosa por suas produções musicais. E Caminhos da Floresta (2014) é o musical perfeito para quem ama esse estilo de filme.

Com nomes como Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Anna Kendrick, Chris Pine e outros, o longa traz a história de um padeiro e sua mulher. Eles vivem em um vilarejo onde lidam com personagens famosos dos contos de fadas.

Quando uma bruxa joga um feitiço sobre os dois, o casal parte em uma perigosa missão para conseguir desfazê-lo antes que seja tarde demais.







Filmes da Disney: John Carter Entre Dois Mundos

Dirigido por Andrew Stanton, John Carter é interpretado por Taylor Kitsch nesta aventura de ação baseada no romance de ficção homônimo de Edgar Rice Burroughs. No filme de 2012, Carter é transportado para Marte.

Lá, ele se vê em meio a um grande conflito entre os povos do local. E conhece Tars Tarkas (Willem Dafoe) e a bela princesa Dejah Thoris (Lynn Collins). Em um mundo à beira do colapso, Carter descobre que a sobrevivência do planeta e de seu povo está em suas mãos.







Filmes da Disney: Piratas do Caribe – A Maldição do Pérola Negra

Johnny Depp, Orlando Bloom e Keira Knightley se unem em Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (2003). O longa dá início a franquia Piratas do Caribe, grande sucesso dos cinemas.

O Capitão Barbossa (Geoffrey Rush) rouba o navio de Jack Sparrow (Depp), deixando a vida do pirata de pernas para o ar. Principalmente depois de atacar a cidade de Porto Royal e sequestrar Elizabeth (Keira), a filha do governador.

Will Turner (Bloom), tido por muitos em Porto Royal como um fraco, junta forças com Jack para salvar Elizabeth – e também o navio – neste suspense repleto de ação, mistério, humor e efeitos especiais.







Filmes da Disney: O Diário da Princesa

Abrace a nostalgia com este clássico das tardes de muita gente! Anne Hathaway é Mia Thermopolis em O Diário da Princesa (2001), uma adolescente brilhante, porém tímida e muito desastrada.

Tudo o que ela quer é passar despercebida na escola, mas a chegada de sua avó (Julie Andrews) com a notícia de que ela é uma princesa de verdade, herdeira do trono de Genóvia, não vai ajudar muito.

Furiosa e relutante, Mia concorda em ter aulas para tornar-se uma princesa antes de decidir se quer ou não assumir o posto. Mas em meio a isso, ela precisa encarar sua nova fama e tudo o que vem com ela!