Os 5 easter eggs da Disney que você talvez não tenha visto em Desencantada

Descubra as referências a outros clássicos filmes da Disney escondidos no filme. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

O filme Desencantada veio ao Disney+ para nos trazer de volta a Amy Adams na pele da querida personagem princesa Giselle. Junto com a atriz, voltaram os demais protagonistas do filme Encantada (2007): Patrick Dempsey, Idina Menzel e James Marsden.

Os chamados "easter eggs" e as muitas referências aos clássicos animados da Disney também retornaram em Desencantada, sequência lançada em 2022. Confira os cinco momentos em que o filme faz menção direta ou indiretamente a alguns clássicos da Disney!





1. A Pequena Sereia – Ariel na Rocha





Durante a música “Perfect”, em que Morgan (Gabriella Baldacchino) conta quais são as coisas ao seu redor com as quais ela não está satisfeita, podemos ver uma cena em que a jovem se apoia em uma pedra e a água aparece por trás, numa alusão à famosa cena de da sereia Ariel em cima da rocha, na animação A Pequena Sereia (1989).







2. Branca de Neve e os Sete Anões – o espelho mágico

Além de sua óbvia semelhança com a Rainha Má do clássico filme animado Branca de Neve e os Sete Anões (1937), a vilã de Desencantada, Malvina Monroe, possui um espelho mágico que, sem dúvida, nos leva a lembrar na hora no primeiro filme de animação da Disney.





3. A Bela Adormecida – as cores de Flora, Fauna e Primavera





As três mulheres que ajudam Giselle e ficam para cuidar de sua filha caçula estão vestidas com as mesmas cores usadas por Flora, Fauna e Primavera, as fadas madrinhas de Aurora – a princesa do longa de animação A Bela Adormecida (1959).







4. A Bela e a Fera – os objetos “vivos”

É bem provável que os fãs das animações da Disney tenham se lembrado imediatamente de A Bela e a Fera (1991) quando vemos eletrodomésticos e outros utensílios de casa ganhando vida durante o filme Desencantada.





5. Enrolados – a torre de Rapunzel





Em um dos momentos mais difíceis no filme para Morgan, a jovem tem de fugir do quarto mais alto da casa, simulando a clássica torre de Rapunzel, que vimos no filme Enrolados (2010). A jovem, inclusive, faz uma corda com os lençóis de sua cama – porque o cabelo não era suficiente!