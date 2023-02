Os 3 melhores momentos de Killmonger em Pantera Negra

Reviva alguns dos momentos que marcaram a história de Wakanda com o personagem interpretado por Michael B. Jordan. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Michael B. Jordan viveu Erik Killmonger em Pantera Negra, de 2018, e repetiu o papel em Pantera Negra: Wakanda Pra Sempre, sucesso de 2022 da Marvel Studios.

Na trama, o vilão planejou por anos vingar-se do Pantera Negra, e chegou a pôr o reinado de T'Challa (Chadwick Boseman) na corda bamba.

Ele também tomou posse de Wakanda e, apesar de ser o “cara mau” do filme, conquistou o coração dos fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Imagine, então, a emocionante surpresa dos fãs acerca de sua participação especial na mais recente produção da franquia.

Relembre, a seguir, três dos momentos mais épicos do personagem cuja história pode ser vista e revista no Disney+.





Quando Erik Killmonger desafia T'Challa pelo trono de Wakanda





Quando T'Challa recebe a força do Pantera Negra, ele está preparado para enfrentar qualquer um que desafie seu trono como Rei de Wakanda. E um dos primeiros a disputar a coroa é M'Baku (Winston Duke), do clã Jabari.

No entanto, a derrota do Jabari não encerra a luta pelo trono da nação africana. Como primo do governante, Killmonger desafia T'Challa: "Exerço meu direito de lutar pelo manto de Rei e de Pantera Negra", diz ele.

Os dois se enfrentam em uma batalha em que T'Challa é derrotado, em uma sequência que termina com uma das cenas mais impactantes de Pantera Negra: Killmonger jogando o corpo do oponente, aparentemente sem vida, do alto de um penhasco.







A derrota de Killmonger em Pantera Negra





O que parecia ser o fim do reinado de T'Challa se transformou em seu renascimento.

O filho de Ramonda (Angela Bassett) é resgatado por M'Baku e cuidado pelos Jabari. Depois de se recuperar, T'Challa decide voltar e enfrentar Erik.

Em uma nova batalha, o verdadeiro Pantera Negra derrota Killmonger, que prefere morrer devido aos ferimentos a ser preso.





O encontro entre Shuri e Killmonger em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre





Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre Killmonger retorna, mas de uma forma que surpreendeu a todos.

Depois que Shuri (Letitia Wright) bebe da erva coração, é Killmonger quem a recebe no plano ancestral – enquanto ela esperava que seus parentes mais queridos a cumprimentassem.

Naquele momento, Killmonger pergunta a Shuri o que ela fará depois que Namor (Tenoch Huerta) e seu exército atacarem Wakanda: ela está em busca de lutar pelo seu povo ou apenas de vingança?

Descubra a decisão de Shuri e relembre esses e outros momentos de Killmonger em Pantera Negra e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre. Ambas as produções estão disponíveis no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!