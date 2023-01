Os 16 documentários da NatGeo que todo amante de tubarões deve ver no Disney+

O ano começou com a estreia de múltiplas produções documentais que buscam investigar mais sobre a espécie que vive nas profundezas do oceano.

A National Geographic celebra uma década de conteúdo sobre tubarões com a Coleção Tubarões. Com ela, os assinantes do Disney+ podem desfrutar de mais de 16 títulos inéditos sobre esses animais incríveis – e um dos mais temidos da natureza, que provam que a realidade supera a ficção.

Conheça cada uma dos documentários disponíveis a partir do dia 20 de janeiro no serviço de streaming:

Os documentários sobre tubarões no Disney+







Tubarões Visto de Cima

Em Tubarões Visto de Cima é possível acompanhar que os drones estão revolucionando tudo o que pensávamos sobre os tubarões. Os equipamentos mostram que muitos tubarões vivem mais perto de nós do que gostaríamos de imaginar.





Filhotes de Tubarão

Filhotes de Tubarão mostra que existem tubarões em todos os oceanos do planeta, e eles evoluíram de maneiras notavelmente diferentes para gerar e dar à luz seus filhotes. Vale a pena ver como eles prosperam na Terra.





Tubarões vs Embarcações

Existem muitos vídeos virais de tubarões atacando barcos. E em Tubarões vs. Embarcações o Dr. Mike Heithaus e a candidata a Ph.D. Sara Casareto investigam as causas desses confrontos.





Tubarão-Fantasma

Tubarão-Fantasma traz a questão: os tubarões podem mudar de cor à vontade para aprimorar suas habilidades predatórias? Por meio de experimentos inovadores, biólogos de tubarões respondem a essa questão evolutiva.











Ataques de Tubarão: Mistérios Revelados

Na série documental Ataques de Tubarão: Mistérios Revelados, que tem duas temporadas, o público vai além das manchetes de ataque de tubarão mais chocantes de hoje e descubra a verdade sobre os predadores mais incompreendidos da natureza.





Rainha Tubarão

No reino animal, muitas vezes é assumido que os machos são os mais dominantes, mas no oceano, essa suposição se sustenta? Os cientistas buscam respostas no doc Rainha Tubarão para saber se os maiores e piores tubarões são as fêmeas.





Tubarão Insaciável

Em Tubarão Insaciável, os predadores mais mortíferos do oceano costumam comer mais do que sardinhas e focas. Sua fome e curiosidade sem limites podem levar os tubarões a devorar as coisas mais inesperadas. Esse documentário convida o público a mergulhar na fascinante ciência de um mundo subaquático onde nada está fora do menu.







Tubarões à Noite

Tubarões à Noite mostra desde as profundezas azuis do oceano ao céu infinito, o público terá uma visão sem precedentes da vida dos tubarões-martelo e sua incrível conexão com a lua.





O Grande Turbarão-Martelo

O Grande Tubarão-Martelo traz numerosos relatos de tubarões-martelo gigantes de até seis metros de comprimento que lançaram dúvidas sobre o verdadeiro tamanho potencial desta espécie. Uma equipe de cientistas da Universidade Internacional da Flórida em uma expedição na costa da Flórida tenta encontrar o maior tubarão-martelo do mundo.





Mandíbulas Sangrentas

No doc Mandíbulas Sangrentas, os encontros com tubarões na costa da Califórnia estão aumentando. Agora, uma equipe de pesquisadores está em uma missão para investigar um ponto em que tubarões brancos foram recentemente descobertos.







Gangues de Tubarões

Em Gangues de Tubarões, o grande tubarão branco é considerado um predador alfa. Anteriormente, ele era chamado de lobo solitário do oceano, até surgir em bando com cabeças-de-martelo, tigres-da-areia e com outros tubarões-brancos. Nesse especial documental, especialistas tentam descobrir o que está por trás desse fenômeno.





Crocodilo vs Tubarão: O Confronto

Em todo o mundo, crocodilos e jacarés estão entrando no mar e no território dos tubarões. Com relatos de combates aumentando, os cientistas em Crocodilo vs Tubarão: O Confronto enviam câmeras para a zona de ataque enquanto investigam o que acontece quando dois dos predadores mais mortais do planeta se chocam.





Escola de Tubarões

Escola de Tubarões mostra, na Polinésia, o maior cardume de tubarões (cerca de 700) que patrulha as águas. Uma equipe internacional de cientistas estuda essas magníficas criaturas à noite, quando são mais agressivas, para descobrir suas misteriosas estratégias de caça e comportamentos sociais.





Baleias vs Tubarões

Em 2017, na costa da África do Sul, as orcas começaram a caçar grandes tubarões brancos. Agora, em Baleias vs. Tubarões, os pesquisadores da Nova Zelândia querem descobrir se isso pode acontecer novamente. Para isso, eles mergulham com várias populações de tubarões ao longo da costa sul do país da Oceania.







Os Tubarões Mais Perigosos

Em Os Tubarões Mais Perigosos, o grande tubarão branco tem a reputação de ser o tubarão mais assustador do mar, mas o explorador Jacques Cousteau chamou o tubarão oceânico de pontas brancas de "o mais perigoso de todos". Duas equipes de especialistas mergulham no mundo do tubarão-de-pontas-brancas para descobrir mais sobre essa espécie.





Tubarões Gigantes

O documentário Tubarões Gigantes desvenda o mistério dessas perigosas espécies, mostrando como eles migram e como caçam. O biólogo marinho Dr. Ryan Daly e uma equipe de cientistas estão usando tecnologia de ponta para revelar os movimentos e o comportamento dos tubarões-touro na esperança de entender melhor por que eles estão se aproximando de nós.