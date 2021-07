11 curiosidades sobre o musical Hamilton

Cuidado, o texto contém spoilers!

Um dos musicais mais exaltados da atualidade, Hamilton já ganhou 11 Tony Awards e um Grammy, e agora concorre a 11 categorias no Emmy depois de ter se tornado uma produção do Disney+.

A peça conta a história de um dos fundadores dos Estados Unidos, Alexander Hamilton. Lin-Manuel Miranda disse que se inspirou para escrever o musical depois de ler a biografia de Alexander Hamilton escrita por Ron Chernow em 2004. As canções levam inspiração do hip hop, R&B, pop e soul. Para o elenco, Miranda selecionou atores não brancos como os fundadores e outras figuras históricas.

Para ser transformado em filme, Hamilton foi gravado durante três apresentações em 2016. Mas não se engane, as coisas não foram tão fáceis assim. Descubra como essa história se tornou o espetáculo que é hoje

Hamilton foi filmado ao longo de três dias e é uma combinação de tomadas de visões gerais das performances ao vivo, closes, câmeras fixas e filmagens em gruas sem a presença do público.



Lin-Manuel Miranda explicou: "Filmamos uma performance ao vivo com câmeras para o público em uma matinê de domingo. Continuamos a filmar closes e tomadas de gruas durante toda a noite de domingo. Segunda-feira inteira, filmamos closes e câmeras fixas e toda cobertura ampla. Então, continuamos a filmar na terça de manhã, até outro show ao vivo na terça à noite, com todas as câmeras do público em diferentes posições”.





Eles escolheram cerca de 12 números musicais para filmar de três a quatro vezes a fim de obter o máximo de close-ups possível - então, cerca de 33 números musicais foram filmados ao todo.





George Washington (Christopher Jackson) e Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda)



Segundo o elenco, a parte mais difícil do processo de ensaio para Hamilton foi "aprender “Helpless” e “Satisfied” em um palco giratório. Okieriete Onaodowan, que interpreta Hercules Mulligan e James Madison, disse que eles aprenderam toda a coreografia sem o sistema e, quando chegaram ao teatro, basicamente tiveram que reaprendê-la.





O filme da Pixar Ratatouille foi uma inspiração para uma das cenas do musical. Segundo o diretor Thomas Kail, o momento em que entramos na mente de Angélica para entender seus sentimentos sobre Eliza e Hamilton, foi feito para ser parecido com quando o crítico Anton Ego dá uma mordida e se lembra de sua infância.

Aaron Burr (Leslie Odom, Jr.), Eliza Schuyler (Phillipa Soo), Angelica Schuyler (Renée Elise Goldsberry) e Peggy Schuyler (Jasmine Cephas Jones)



Renée Elise Goldsberry, que interpreta Angelica Schuyler, achou o brinde final no número de “Satisfied” a parte mais desafiadora da música. Segundo ela, "cada palavra é elaborada para levar essa mulher a uma decisão emocional que altera a vida dessas três pessoas. Essa decisão foi uma coisa extremamente dolorosa e linda de se fazer e quando ela o faz eu fiquei tão arrasada que foi difícil cantar aquele brinde".





Daveed Diggs, que interpreta Marquis de Lafayette, canta em média 6,3 palavras por segundo durante “Guns and Ships”, sendo essa a letra mais rápida da história do teatro musical.

Marquis de Lafayette (Daveed Diggs) em "Ships and Guns"



Jonathan Groff — conhecido por interpretar Kristoff em Frozen — fica no palco apenas nove minutos como Rei George III. Segundo ele, o papel o fez descobrir como "fazer muito com pouco".





O coreógrafo Andy Blankenbuehler foi quem pensou no conceito da Bala de Revólver como personagem, escalando Ariana DeBose para interpretá-la. Toda vez que ela aparece, é preciso prestar atenção, já que ela significa um presságio de morte para um dos personagens.

Alexander Hamilton (Lin-Manuel Miranda) e Eliza Schuyler (Phillipa Soo)



As cartas que Eliza, interpretada por Phillipa Soo, queima durante "Burn" são, na verdade, transcrições cursivas das cartas reais entre Eliza e Alexander Hamilton. Além disso, as cartas estão em um tipo de papel que queima por mais de dois minutos para que a chama seja perceptível enquanto Eliza está no palco.





O significado do suspiro final de Eliza na peça mudou várias vezes para Phillipa, mas ela acha que ele pode ser interpretado como uma combinação de sua chegada ao céu, uma visão dela de Hamilton e a percepção dela do público, como se ela notasse seu legado.





O ex-presidente americano Barack Obama e a ex-primeira dama Michelle Obama receberam o elenco original de Hamilton para uma apresentação para estudantes na Casa Branca.





