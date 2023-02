Onde ver todos os filmes de A Era do Gelo online

Um grupo de animais pré-históricos quase “entra numa fria” nesta divertida comédia animada.



Lançado em 2002, o filme A Era do Gelo conquistou o público com sua história e seus personagens divertidos. A produção, disponível no Disney+, chegou a receber uma indicação ao Oscar® de Melhor Animação.

A trama acompanha o mamute Manny, que se une ao bicho-preguiça Sid e ao tigre-dentes-de-sabre Diego, em uma jornada inacreditável para devolver uma criança a seus pais durante a Era Glacial.

O sucesso foi tamanho que logo se transformou em uma franquia, com quatro longa-metragens animados, dois filmes derivados, um curta e uma série animada.









Assista a toda franquia A Era do Gelo no Disney+





O Disney+ tem os quatro filmes da franquia A Era do Gelo reunidos em uma coleção de mesmo nome em seu catálogo. Além dos quatros longas, as produções spin-offs A Era do Gelo: As Aventuras de Buck e A Era do Gelo: O Big Bang também estão disponíveis.

Completam a coleção o curta A Era do Gelo: Especial de Natal e a série de curtas animados A Era do Gelo: Histórias do Scrat.