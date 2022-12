Onde ver Encanto no Hollywood Bowl, o musical baseado no filme da Disney

O mundo mágico de Encanto retorna para um especial de fim de ano do Disney+

Um espetáculo imperdível deixará o fim de ano ainda mais alegre para os fãs de Encanto. A animação, disponível no Disney+, ganhou um concerto com o elenco das vozes originais, que acontecerá no Hollywood Bowl, e será disponibilizado no serviço de streaming a partir do dia 28 de dezembro.





O que é o especial Encanto no Hollywood Bowl

Encanto no Hollywood Bowl transforma o histórico anfiteatro de Los Angeles no mundo mágico da animação da Disney, colocando no palco Stephanie Beatriz (como Mirabel), Adassa (como Dolores), Carolina Gaitán (como Pepa), Jessica Darrow (como Luísa), Diane Guerrero (como Isabela), Mauro Castillo (como Félix), Angie Cepeda (como Julieta) e Olga Merediz (como Vovó Alma).

O show, que conta o suporte de uma orquestra de 80 músicos, também receberá convidados especiais, incluindo os lendários astros colombianos Carlos Vives e Andrés Cepeda.





Onde ver online Encanto no Hollywood Bowl?

O especial Encanto no Hollywood Bowl, que celebra o filme da Disney e as festas de fim de ano, poderá ser visto online no Disney+ no dia 28 de dezembro, a partir das 4h no Brasil (horário de Brasília).