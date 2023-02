Onde ver a série Mila no Multiverso

A produção é a primeira série brasileira de ficção-científica do Disney+ e traz Malu Mader no elenco.



Aventuras, viagens por universos paralelos e mistérios. É isso que te espera em Mila no Multiverso, primeira série nacional de ficção-científica com o selo Disney+ Original Productions.

Na história, a atriz Laura Luz vive Mila, uma jovem que, no dia do seu aniversário de 16 anos, descobre um dispositivo capaz de transportá-la para universos paralelos.

Ela usa o objeto recém-descoberto para tentar localizar sua mãe, Elis (Malu Mader), uma cientista que está desaparecida.

Mila só não imaginava o risco que essa jornada traria: ela descobre que o sumiço da sua mãe tem relação com um grupo misterioso chamado Os Operadores e logo a própria adolescente vê sua vida em perigo.

Com a ajuda dos seus amigos Juliana (Yuki Sugimoto), Vinícius (João Victor) e Pierre (Dani Flomin), Mila parte em uma aventura pelo vasto multiverso.







Onde assistir a Mila no Multiverso?





A primeira temporada tem 8 episódios e está disponível no Disney+. Aproveite para reunir os filhos e toda a família e embarque nessa viagem junto com personagens inesquecíveis.

Mila no Multiverso é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.