Onde assistir online às temporadas de Cloak & Dagger, da Marvel

Saiba mais sobre a série protagonizada por Tyrone e Tandy, dois super-heróis da Marvel que despertam seus superpoderes quando se encontram pela primeira vez.

Neste dia 24 de agosto, os assinantes do Disney+ – em especial os que acompanham todas as estreias da Marvel – poderão curtir as aventuras completas de Cloak & Dagger.

Para acompanhar também essa novidade, conheça mais sobre essa produção:







Sobre o que é Cloak & Dagger da Marvel?





Lançada em 2018, a série apresenta Tyrone Johnson (Aubrey Joseph) e Tandy Bowen (Olivia Holt), dois jovens que perderam seus entes queridos em uma noite trágica.

Ambos, no entanto, conseguiram se salvar. Mas, sem saber, seus caminhos estão ligados ao crime e ao medo. Anos depois, os dois finalmente se reencontram, despertando os super-poderes que estavam dentro deles.

Tyrone/Cloak descobre que pode se teletransportar para qualquer lugar. Já Tandy/Dagger é capaz de invocar adagas de luz. A partir de agora, eles decidem usar tais poderes para se redimir e buscar justiça.





Onde assistir a Cloak & Dagger online?





As temporadas 1 e 2 de Cloak & Dagger, cada uma com 10 episódios, podem ser vistas online no Disney+ a partir de 24 de agosto. Não perca as incríveis histórias de Tyrone e Tandy!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!