Onde assistir online a 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você, com Heath Ledger e Julia Stiles

Prepare-se para rir e se emocionar com esta comédia romântica já disponível no streaming.

O filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você, com Heath Ledger e Julia Stiles, é um dos clássicos da comédia romântica disponíveis no Disney+. Lançado em 1999, ele conquistou o coração dos fãs e, ainda hoje, faz muita gente suspirar.

O elenco conta ainda com Joseph Gordon-Lewitt e Larisa Oleynik, e a trama faz diversas referências à obra de Shakespeare “A Megera Domada”. Veja, a seguir, onde assistir a esta divertida história:





Onde ver 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você online





Dirigido por Gil Junger, a comédia romântica 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você está disponível no Disney+ para você assisti-lo quantas vezes quiser.







Sobre o que é 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você?



Chegando a nova escola, Cameron (Joseph Gordon-Levitt) se apaixona por Bianca (Larisa Oleynik), a linda garota dos seus sonhos. No entanto, Bianca não pode ficar com ninguém até que sua irmã mais velha, Kat (Julia Stiles), arrume um namorado.

O problema é que Kat não tem a menor vontade de namorar e acha que relacionamentos são perda de tempo.

Para solucionar a questão, Cameron contrata o candidato perfeito para Kat: um garoto misterioso (interpretado por Heath Ledger), com uma péssima reputação!

Será que ele vai conseguir dobrar a fera e Cameron terá sua sonhada oportunidade com Bianca? Entre no clima de nostalgia, prepare a pipoca e se acomode no sofá para ver 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você e descobrir como essa história acaba!