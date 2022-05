Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor retorna à ação em sua própria série 

O universo de Star Wars se expande com a série Obi-Wan Kenobi.

Embora o personagem tenha voltado à ação de forma animada, em maio deste ano no Disney+ você verá o retorno de Ewan McGregor ao papel do icônico Obi-Wan Kenobi. O ator vencedor do Globo de Ouro® e do Emmy® por diferentes trabalhos televisivos retorna a uma galáxia muito, muito distante para contar sua própria história.







Obi-Wan Kenobi: em que momento se situa na saga





Situado entre os Episódios III e IV da Saga Skywalker, Obi-Wan Kenobi mostrará os esforços do malvado Império para erradicar os Jedi de toda a galáxia. Enquanto Obi-Wan permanece em Tatooine, protegendo Luke de longe, Darth Vader e seus asseclas, os Inquisidores, não descansarão até encontrarem seu paradeiro.

Dez anos se passaram desde que a Ordem 66 foi executada e os poucos Mestres Jedi restantes foram para o exílio. Em Tatooine, Obi-Wan continuou treinando, mas suas dúvidas sobre a ordem Jedi e seus métodos também aumentaram. Ao longo dos seis episódios do programa, os fãs poderão descobrir lugares nunca antes vistos do planeta arenoso, bem como o mundo clandestino de Coruscant, entre outros locais icônicos.







Obi-Wan Kenobi: o que esperar da série





Os trailers da série também antecipam o tão esperado retorno de Darth Vader, interpretado por Hayden Christensen, que continua espalhando medo pela galáxia enquanto busca a vingança que só pode ser obtida pela morte de seu antigo mestre. Os fãs esperam um encontro épico entre os dois personagens.

Obi-Wan Kenobi chega ao Disney+ a partir de sexta-feira, 27 de maio, com dois episódios, depois continuará com transmissões semanais. O Mestre Jedi se junta à longa lista de conteúdo de Star Wars no catálogo, que inclui as mais recentes séries live-action da franquia: The Mandalorian e O livro de Boba Fett. Além disso, outros projetos altamente esperados de uma galáxia muito, muito distante já estão em produção, como a série Ahsoka estrelada por Rosario Dawson.