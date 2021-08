O que você precisa saber antes de ver a 2ª temporada de Diário de Uma Futura Presidente?

Para quem já viu a série ou quem ainda não começou, fizemos um resumo sobre onde paramos na história





Atenção! O texto contém spoilers.





Em breve, a segunda temporada de Diário de Uma Futura Presidente já estará entre nós. Se você já é fã ou ainda não viu a primeira temporada (tá perdendo tempo por quê?), preparamos um resumo da série e onde tudo parou para você dar play na segunda parte com total segurança.



Logo no primeiro episódio da primeira temporada, vemos andando pela Ala Oeste da Casa Branca, em frente ao Salão Oval, Elena Cañero-Reed (interpretada por Gina Rodriguez) chegando ao seu primeiro dia como presidente dos Estados Unidos.











Depois de despachar alguns papéis, Elena recebe um pacote confidencial e de alta prioridade de sua mãe. Ao abri-lo, a nova mandatária do país descobre seu diário antigo, que manteve desde os 12 anos de idade. A ideia de sua mãe é que Elena se lembre do que foi necessário para levá-la ao cargo mais alto do país.

E assim, o diário começa: “Olá, mundo, ou devo dizer, querido diário” e a série, de fato, se inicia. Voltamos aos dias de hoje, com Elena (agora encarnada pela talentosa Tess Romero) com 12 anos se preparando para a escola. Ela é uma garota cubano-americana que mora em um subúrbio de Miami com seu irmão Bobby (interpretado por Charlie Bushnell) e sua mãe Gabi (Selenis Leyva). Ficamos sabendo também que seu pai morreu há três anos, deixando um certo vazio na família.

Elena está no meio da sexta série e, como ela diz, a escola é praticamente uma “selva”. Mas, confiante em sua inteligência, ela fica animada com a ideia de crescer ainda mais no Ensino Fundamental, junto de sua melhor amiga Sasha (Carmina Garay).

No entanto, nem tudo são flores. Para começar, Elena irá enfrentar sua antiga melhor amiga, Jess (Harmeet K. Pandey), que recentemente se voltou contra ela quando conheceu a popular Melissa (Sanai Victoria).



Além disso, já no primeiro episódio, Elena precisa enfrentar um desafio totalmente inédito. Depois de se atrapalhar nas suas anotações, ela marca errado a data da apresentação de um de seus trabalhos. Quando ela chega na escola, descobre que deve apresentar sua pesquisa ainda hoje.

Ela tenta ligar para a mãe no trabalho para ver se Gabi pode levá-la para casa mais cedo, mas Gabi sabiamente diz a ela “a vida vai te jogar bolas curvas; é como você lida com eles que importa” — o primeiro de muitos conselhos que devem ajudar Elena em sua futura carreira presidencial.

Apesar de estressada, Elena consegue resolver a situação da apresentação e, de quebra, se reaproximar de Jess quando descobre que ela anda mentindo para Melissa sobre sua menstruação.

Mas se Elena achava que havia resolvido desafios suficientes para um dia, ela terá uma nova surpresa em breve. Sua mãe começa a namorar Sam Faber (Michael Weaver), um colega do escritório de advocacia onde trabalha. Este é o primeiro relacionamento sério que ela mantém desde a morte do marido, e ela tem medo de apresentá-lo aos filhos. Sam quer levar as coisas devagar e respeita a hesitação de Gabi, mas os dois são pegos no meio de um beijo por Bobby e, mais tarde, a própria Elena descobre o caso.



A série então passa por mais nove episódios, com Elena tentando lidar com a nova relação da mãe, os dramas da escola e suas aspirações escolares às vezes ambiciosas demais, sempre aprendendo uma nova lição a cada dia — lições que serão preciosas para seu futuro no comando do país.





No episódio final, Elena, Jess e Sasha estão em uma viagem a Tallahassee e resolvem dar uma festa. No entanto, Melissa conversa com Jessica para transformar a comemoração em algo mais “exclusivo” indo contra os desejos de Elena e Sasha.

As duas, então, resolvem dar uma festa separada, mais inclusiva, o que se torna um sucesso entre os amigos. Como consequência, Jess fica sozinha, o que deixa Elena abalada. Preocupada com a amiga, ela a convence a se juntar a elas. Assim, as três fazem as pazes.

Enquanto isso, Bobby enfrenta seus próprios problemas amorosos. Ao descobrir que tem sentimentos por seu amigo Liam, ele manda uma mensagem pedindo um encontro, determinado a se declarar. Chegando lá, no entanto, ele fica com medo e desiste.





Por fim, depois de várias complicações ao longo da série, Gabi diz a Sam que precisa de um tempo no relacionamento dos dois, dizendo que ainda ama seu falecido marido, Robert. Arrasada com o possível fim de relacionamento, ela conversa com Bobby, que diz a ela para não se sentir culpada, já que é possível amar os dois sem achar que um substituirá o outro.



Ao chegar em casa, Elena diz que em Tallahassee ela se encontrou com um senador e se sentiu inspirada a lutar pela inclusão na sociedade. Seu interesse por política cresce e ela começa a planejar a formação de um conselho estudantil.



No fim da temporada, a futura Elena aparece fazendo seu primeiro discurso presidencial defendendo o respeito à diversidade e a inclusão do diferente. Assim, somos deixados esperando pelos próximos passos que levarão nossa heroína até o Salão Oval da Casa Branca.