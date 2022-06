O que ver em julho no Disney+

O mês começa com a chegada de produções locais e os favoritos de todos os tempos disponíveis no serviço de streaming.

As estações mudam e os meses passam, mas o Disney+ continua lançando conteúdos interessantes para que você curta sozinho ou acompanhado. Em julho, novas produções locais serão adicionadas ao serviço de streaming, assim como as tão esperadas novas temporadas de algumas séries muito aguardadas.







Estreias de Julho no Disney+: Sempre Fui Eu





As produções latino-americanas estão em alta no Disney+. No catálogo a partir de julho, você poderá curtir a temporada completa de Sempre Fui Eu, nova série estrelada por Karol Sevilla (Sou Luna). O show também explora temas interessantes de identidade e legado quando a protagonista viaja para a Colômbia para descobrir a verdade por trás da recente morte de seu pai, uma estrela musical única no país.







Estreias de Julho no Disney+: HSM: O Musical: A Série - Temporada 3





A espera acabou e, depois de um ano sem vê-los, os protagonistas de High School Musical: O Musical: A Série se preparam para desfrutar de um acampamento de verão inesquecível. As matérias pendentes e as provas ficaram no passado e as portas estão abertas para novos romances, muita diversão e a chegada de alguns rostos novos.







Estreias de Julho no Disney+: Zombies 3





O novo filme original do Disney+ nos mostra como Zed e Addison estão em um grande momento, com uma sociedade que aceita monstros e promete a eles um excelente futuro. Pelo menos até que um grupo de alienígenas chegue para quebrar a harmonia de Seabrook e coloque em perigo tudo ao seu redor. O que os espera neste último ano do ensino médio?