O que ver em abril no Disney+

Conheça todas as estreias e os destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de abril, o serviço de streaming por assinatura da Disney terá novos filmes e novas séries originais disponíveis, além de episódios inéditos de Falcão e o Soldado Invernal. Confira as novidades:

A nova série original do Disney+ estrelando John Stamos finalmente chegará para os assinantes em 16 de abril. A história acompanhará Marvyn Korn (Stamos), um treinador de basquete temperamental que, após ser demitido do emprego, se vê obrigado a aceitar uma vaga para treinar um time feminino em uma escola de elite dos Estados Unidos só para meninas.

No início, treinador e jogadoras não se dão nada bem, mas aos poucos o time cria confiança e passa a se levar mais a sério, se esforçando para ganhar as competições. Ao mesmo tempo, Marvyn começará a perceber que as conexões que faz com suas jogadoras vão muito além da quadra.





Big Shot: Treinador de Elite - Trailer Oficial - Disney+

A nova série da National Geographic irá mergulhar os espectadores no meio da cultura das baleias para ver de perto as extraordinárias habilidades de comunicação e as intrincadas estruturas sociais de cinco espécies diferentes de baleias: orcas, jubartes, belugas, narvais e cachalotes.

O programa tem como produtor executivo o ganhador do Oscar James Cameron e será narrado pela atriz Sigourney Weaver. Filmado ao longo de três anos em 24 locais, a série conta com novas tecnologias para mostrar como as baleias fazem amizades para a vida toda, ensinam a herança e as tradições do clã aos seus filhotes e sofrem profundamente pela perda de entes queridos.





O Segredo das Baleias: Trailer Oficial - Disney+

O reino encantado Kumandra é dividido em cinco regiões, onde cada população venerava dragões mágicos que eram presentes no reino. No entanto, as criaturas mágicas entraram em extinção misteriosamente, e agora o reino está ameaçado por uma força maligna e obscura.

Para salvar seu lar, a guerreira Raya embarca em uma jornada cheia de perigos pelas cinco regiões atrás do dragão Sisu, o último sobrevivente, que também está atrás de sua pedra mágica perdida.





Raya e o Último Dragão: Trailer Oficial Dublado

