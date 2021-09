O que ver durante o mês de setembro no Disney+

Assista a todas as estreias e destaques.

Todas as semanas, o Disney+ apresenta novos conteúdos exclusivos para todas as idades. A partir de setembro, o serviço de streaming da Disney terá novos filmes e séries originais disponíveis, como Viúva Negra e novos episódios de Marvel's What If....? Confira as novidades:







A última aventura da Marvel Studios chegou ao Disney+ para todos os assinantes. O próximo capítulo do MCU já deu seus primeiros passos, e está nas mãos de uma de suas heroínas mais importantes, com um nível de ação que você não pode perder. Veja mais conteúdo sobre essa estreia aqui.

What If...? - Novos episódios









What If...? é a mais nova série de animação da Marvel produzida exclusivamente para o Disney+. Nela, acompanharemos a cada novo episódio o que aconteceria se as coisas ocorressem de forma diferente em vários momentos históricos do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A antologia é baseada em uma série de quadrinhos com o mesmo nome que reimaginou diversas situações clássicas. Alguns dos exemplos são "E se o Wolverine tivesse matado o Hulk?", ou "E se o Thanos fosse um dos Vingadores?".

A produção foi supervisionada por Kevin Feige, um dos produtores de Loki, e conta com as estrelas dos filmes do MCU dublando seus personagens, como Tom Hiddleston, Chris Hemsworth, Samuel L. Jackson e outros.

A nova série original do Disney+ é um reboot do clássico Tal pai, Tal filho, de 1989, estrelado por Neil Patrick Harris, que vivia um gênio adolescente atuando como médico licenciado em um programa de residência.



A nova versão, acompanha Lahela Kameāloha (Peyton Elizabeth Lee), uma garota de 16 anos com descendência asiática que tenta seguir a carreira de médica no Havaí, enquanto tenta conciliar a profissão com a vida de adolescente.

O Disney+ lança a nova série antológica sobre o universo de Star Wars, dessa vez convidando os melhores diretores e criadores de anime japoneses para desenvolver sua própria visão do universo de George Lucas.



Cada um dos nove episódios contará uma história original, com estilos de animação e desenhos únicos de cada criador e estúdio. Entre os convidados estão Kamikaze Douga, Geno Studio, Studio Colorido, Trigger, Kinema Citrus, Science Saru e Production IG.